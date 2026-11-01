В GTA 6 прокачали реакцию прохожих: в Rockstar признали, что фишки из GTA 5 устарели еще 13 лет назад

Разработчики из Rockstar признались: технологии шагнули так далеко вперед, что старые трюки в GTA 6 уже не пройдут. То, на что игроки закрывали глаза раньше, сейчас просто испортит все впечатление.

Руководители студии дали интервью журналу Edge и объяснили, почему механики из GTA 5 больше не работают. Всё дело в запредельной графике и четкости картинки. Глава Rockstar North Роб Нельсон рассказал: если запустить GTA 6 на «скоростях» старой части, игра кажется слишком суетливой для такого детализированного мира. Но сложнее всего оказалось настроить обычных прохожих.

«Когда мир вокруг становится настолько реалистичным, фальшь сразу бросается в глаза, — объясняет Нельсон. — Представьте: перед вами идет человек. Вы встаете прямо у него на пути и достаете из ниоткуда огромный дробовик. Если прохожий никак на это не отреагирует, вы сразу перестанете верить в происходящее». «В GTA 5 это работало с натяжкой. Там можно было материализовать пушку прямо перед носом у пешехода, и он пугался только тогда, когда ствол направляли прямо на него. Как по мне, даже для уровня графики пятой части это уже тогда выглядело устаревшим», — добавил Нельсон.

Поэтому в GTA 6 сделают упор на живой мир. За основу взяли идеи из Red Dead Redemption 2 — например, систему диалогов на ходу. Вы сможете нажать кнопку и культурно поздороваться с любым встречным или, наоборот, докопаться до него. Эту фишку сильно улучшили. Оценить новый уровень реализма мы сможем уже совсем скоро — релиз игры запланирован на 19 ноября.