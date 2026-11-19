Вскоре после выхода GTA 6 в сети распространилось видео, на котором пассажирский самолёт на полной скорости врезается в небоскрёб. Вместо взрыва он просто переворачивается и падает вниз, а само здание остаётся невредимым. Ролик вызвал недовольство игроков: некоторые посчитали, что физика повреждений в новой части уступает даже GTA V, где самолёты при подобных столкновениях взрывались.

В сообществе начали обсуждать возможные причины такого поведения. Одни предположили, что Rockstar намеренно ограничила подобные эффекты из-за ассоциаций с реальными трагедиями, другие решили, что это ошибка, которую исправят обновлением. Однако вскоре выяснилось, что видео вводит зрителей в заблуждение.

Пользователь Friend-Shoddy объяснил, что в GTA 6 есть настройка, отключающая получение урона транспортом. Судя по всему, автор ролика активировал её перед столкновением.

Этот пост – чистая приманка ради вовлеченности, в игре буквально есть настройка, отключающая урон от транспорта. Пожалуйста, перестаньте распространять дезинформацию.

В подтверждение игрок поделился другим видео, на котором самолёт при обычных настройках действительно взрывается после столкновения. Другие пользователи также отметили, что некоторые авторы намеренно отключают повреждения, чтобы провоцировать возмущение в сети. Этим могут объясняться и эпизоды со стримов VanossGaming, где самолёты падали на землю без взрывов.

При этом небоскрёбы в GTA 6 действительно нельзя разрушить — как и в предыдущих частях серии. Впрочем, игра не претендует на звание реалистичного симулятора, поэтому некоторые условности здесь вполне ожидаемы.

Оригинальное видео можно увидеть в посте на Reddit.