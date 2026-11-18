Rockstar Games распределила бонусы из Ultimate Edition Grand Theft Auto 6 по всей сюжетной кампании. Дополнительные автомобили, оружие, магазины, задания и другие предметы будут открываться постепенно — по мере прохождения отдельных глав истории Джейсона и Люсии. Некоторые награды можно будет использовать только на определенных этапах, после чего доступ к ним исчезнет.

Внутриигровой магазин уточняет, что бонусы Ultimate Edition «вплетены во все аспекты истории Джейсона и Люсии», а новые предметы открываются за каждой следующей главой. Благодаря этому дополнительные материалы не выдаются игроку сразу после начала прохождения, а становятся частью игрового прогресса.

Часть транспорта доступна уже в первой главе. Джейсон получит мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest, которые можно забрать у его дома. Там же появится возможность использовать модифицированный пикап Vapid Ganado Retro Build, но только в первой главе. Среди других ранних бонусов — эксклюзивные оружейные варианты для пистолетов Джейсона и Люсии, дополнительные мастерские, магазины одежды, парикмахерская и тату-салон.

Во второй главе откроются парные револьверы Morgan в стиле Вайс-Сити, а после посещения клуба Mud Club вместе с Уайманом игрок получит доступ к внедорожному багги Dominator и гаражу Paradise Garage. Затем Уайман свяжется с героем через приложение WhatUp и предложит серию побочных заданий по поиску заброшенных классических автомобилей.

В последующих главах появятся и другие эксклюзивы. В четвертой главе станут доступны дополнительные образы, татуировки и прически, а также розово-голубой катер Shitzu Squalo с ящиком оружия и взрывчатки. В пятой главе игроки смогут забрать спортивный автомобиль Grotti Cheetah образца 1995 года с ретрофутуристической окраской.

Среди остальных бонусов — территория банды PTT Youngin$ в южной части Вайс-Сити, которую можно обыскать, эксклюзивные магазины одежды и мастерские по тюнингу транспорта. Также в издание входят тематические предметы с изображением аллигатора Макки из внутриигрового телешоу.

При этом не все бонусы останутся доступными на протяжении всей игры. Например, мотоцикл и каяк Джейсона, а также модифицированный пикап можно использовать только в первой главе. После ее завершения вернуть к ним доступ уже не получится. Кроме того, некоторые магазины станут доступны раньше, чем у героев появится достаточно денег на покупки.