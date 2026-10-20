В GTA 6 самый большой и реалистичный открытый мир, но дороги будут меньше, чем в GTA 5

В сети продолжают выплывать новые интересные подробности о разработке Grand Theft Auto 6, полученными во время посещения студии Rockstar North в Шотландии. Несмотря на то что шестая часть предложит самый масштабный и детализированный открытый мир в истории компании, один важный элемент карты станет заметно меньше по сравнению с GTA 5 — ширина городских дорог.

По словам арт-директора проекта Аарона Гарбута, улицы в Вайс-Сити и окрестностях штата Леонида сделаны «ощутимо более узкими», чем в Лос-Сантосе из пятой части. В GTA 5 чрезмерно широкие магистрали позволяли игрокам свободно лавировать в потоке на суперкарах без ощущения реальных городских пробок, из-за чего езда больше напоминала аркадные гонки. В GTA 6 разработчики с первых этапов производства заложили реалистичную ширину проезжей части и значительно увеличили плотность автомобильного трафика.

Это решение усложнило работу левел-дизайнерам: сужение дорог потребовало более плотной компоновки зданий, тротуаров и объектов инфраструктуры. Для самих игроков поездки и полицейские погони станут ощутимо сложнее и экстремальнее, так как уворачиваться от встречных машин и пешеходов на узких улицах окажется куда труднее.

Кроме того, соруководитель разработки Роб Нельсон рассказал о серьезной переработке боевой системы с оглядкой на Red Dead Redemption 2. В студии хотели сделать обращение с оружием более приземленным и отказаться от концепции «ходячего склада», когда персонаж носит с собой десятки винтовок и гранатомет одновременно. В GTA 6 арсенал главных героев будет ограничен выбранным снаряжением.

Любопытно, что команда годами экспериментировала с интерфейсом инвентаря: разработчики тестировали списки, всплывающие панели и даже пытались полностью отказаться от кругового селектора, опасаясь, что пустые ячейки будут раздражать игроков. Однако после множества итераций авторы вернулись к классическому колесу оружия, адаптировав его под систему ограниченного инвентаря.

Пока создатели делятся деталями геймдизайна, в сети продолжают появляться громкие инсайды о звуковом наполнении игры — напомним, ранее всплыл слух о том, что легендарная электронная группа Daft Punk могла воссоединиться в последний раз ради саундтрека GTA 6, однако авторы в итоге остановились на дуэте Justice.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.