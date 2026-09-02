В GTA 6 шкала морали может "сломаться" - после этого игру уже не будет интересовать ваше поведение

В GTA 6 Rockstar Games добавит необычную систему, которая будет оценивать, насколько жестоким и безрассудным преступником вы становитесь. Однако если зайти слишком далеко, шкала криминального профиля может буквально «сломаться», после чего игра перестанет учитывать ваши поступки.

Как рассказал YouTube-блогер TGG, которому удалось увидеть GTA 6 на закрытой презентации, система криминального профиля будет иметь четыре основных состояния: Professional, Aggressive, Violent и Psycho. Чем дальше игрок отходит от относительно спокойного поведения, тем ближе его персонаж оказывается к последнему уровню.

При этом существует ещё одно состояние, название которого пока не раскрывается. Если игрок будет систематически устраивать настолько большой хаос, что полностью перестанет обращать внимание на систему, шкала начнёт трескаться, а затем может окончательно разбиться. После этого игра фактически перестанет оценивать действия такого игрока.

При этом система не просто наказывает за убийства. Она пытается определить, насколько ваши действия были оправданы конкретной ситуацией. Например, если во время ограбления магазина продавец достанет оружие и начнёт стрелять, убийство в ответ не должно серьёзно повлиять на профиль. Но если игрок без причины застрелит беззащитного сотрудника или намеренно начнёт эскалировать ситуацию, его профиль будет постепенно двигаться в сторону более жестоких состояний.

Интересно, что у Джейсона и Люсии будут отдельные криминальные профили. Это позволит играть за двух персонажей совершенно по-разному: один может действовать более профессионально и осторожно, а второй — постоянно устраивать хаос.

Пока неизвестно, насколько сильно система будет влиять на сюжет и сможет ли она, подобно системе чести в Red Dead Redemption 2, менять события или концовку. Rockstar, судя по всему, хочет оставить её необязательной частью игры: игроки смогут даже отключить уведомления о состоянии профиля и вообще не следить за тем, как игра оценивает их поведение.

В итоге GTA 6 всё больше напоминает не просто очередную криминальную песочницу, а полноценную ролевую систему, где игра будет учитывать не только то, что делает игрок, но и каким преступником он постепенно становится.