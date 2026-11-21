В день запуска GTA 6 в игру зашло более половины активных пользователей консолей. По данным аналитика Circana Мэта Пискателлы, игроки провели в новинке в среднем около восьми часов.

Пискателла, занимающий должность старшего директора Circana и консультирующий игровую индустрию, уточнил, что речь идёт именно о пользователях, которые были активны 19 ноября, а не обо всех владельцах консолей.

«Среди игроков, активных 19 ноября, в GTA 6 сыграли 61% пользователей PlayStation 5 в США и 56% пользователей Xbox по всему миру. Игроки на PS5 провели в игре в среднем 513 минут за день, а на Xbox - 494 минуты. Показатели ежедневной активности и времени игры просто невероятные», - написал аналитик.

Таким образом, среднее время в GTA 6 составило примерно 8 часов 33 минуты на PS5 и 8 часов 14 минут на Xbox. Пискателла признался, что не располагает точными данными за все предыдущие годы, поскольку восстановить показатели ежедневной активности непросто, однако за время его работы в Circana он не припоминает ничего сопоставимого.

На втором месте по активности в день запуска GTA 6 оказалась Fortnite. В неё сыграли около 10% активных пользователей обеих платформ.

Пискателла также поделился статистикой самых популярных игр за период с 6 по 19 ноября — до выхода GTA 6. В пятёрку лидеров вошли Fortnite, Call of Duty, ремастер GTA 5, Roblox и NBA 2K27.

Ранее сообщалось, что GTA 6 принесла около 3,7 миллиарда долларов за первые 24 часа и стала крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений. По данным статьи, за первые дни игра разошлась тиражом 32,5 миллиона копий, войдя в число самых продаваемых игр в истории.