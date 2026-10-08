В GTA 6 вам реально понадобятся деньги - разработчики напрямую связали заработок с сюжетом

За всю историю серии GTA многие игроки привыкли к тому, что деньги практически не имеют реальной ценности во время прохождения. В старых частях франшизы финансы были фактически не нужны, чтобы получить всё необходимое для веселья, а в последних номерных релизах сотни тысяч и миллионы долларов доставались героям слишком легко и в огромном количестве практически сразу после старта кампании. За исключением конечно GTA Online, где без наличных в огромных количествах просто нечего делать... Однако, по словам разработчиков, в Grand Theft Auto 6 отношение к внутриигровой валюте сильно изменится.

Продолжаем разбирать интервью соруководителя студии Rockstar North Роб Нельсон для IGN. На этот раз из слова разработчика стало известно, что и финансовый вопрос станет неотъемлемой частью сюжетного повествования Grand Theft Auto 6. В игре появятся моменты, когда продвинуться дальше по сюжетной линии с пустыми карманами будет попросту невозможно:

Мы сделали так, чтобы деньги имели куда большее значение для истории, чем в любой из предыдущих частей GTA. В сюжете будут наступать моменты, когда вам потребуется лично выйти в открытый мир и заработать нужную сумму. Будь то угон и последующая перепродажа автомобилей или вооруженные налеты — в игре есть этапы, где для открытия следующих сюжетных заданий вам обязательно понадобятся наличные.

— подчеркнул Нельсон.

Подобная механика напрямую отражает концепцию приключений Джейсона и Люсии. Герои начинают свой путь как мелкие грабители, зажатые в тяжелые жизненные условия, поэтому необходимость оплачивать подготовку к делам, снаряжение и другие криминальные расходы станет естественным барьером прогрессии. Разработчики рассчитывают, что это избавит игроков от ощущения бесконечного богатства и заставит активнее пользоваться механиками открытого мира не ради галочки, а ради непосредственного выживания своих персонажей.

Подобное внимание к экономике отражает стремление авторов повысить погружение в быт преступников, хотя студия по-прежнему помнит о балансе. Напомним, ранее руководитель разработки GTA 6 признался, что в Rockstar иногда всё же жертвуют реализмом ради комфорта игроков:

Оценить новую экономику игроки смогут уже через месяц. Выход Grand Theft Auto 6 состоится уже 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.