В GTA 6 вручную проработали каждую комнату - Rockstar продумала даже то, кто сидит за столом и что пьёт

Rockstar продолжает удивлять уровнем детализации GTA 6. Оказывается, разработчики уделили внимание не только улицам Vice City, персонажам и крупным достопримечательностям, но и помещениям, которые игрок может даже не заметить.

По словам соруководителя Rockstar North Аарона Гарбута, каждая комната в игре создавалась вручную. Для каждого помещения разработчики отдельно продумывали его обстановку и историю.

В Rockstar учитывали буквально мелочи: кто находится в комнате, где именно сидит человек, что он пьёт и какие следы оставляет после себя. На стенах могут висеть фотографии людей, связанных с обитателями помещения, а у персонажей на снимках могут быть заметны даже татуировки. Разработчики создавали эти детали, фотографировали их и затем размещали внутри конкретных комнат.

Причём речь идёт о случайных помещениях в огромном игровом мире. GTA 6 должна предложить игрокам огромную территорию, поэтому количество подобных вручную созданных деталей потенциально исчисляется тысячами.

Пока неизвестно, насколько свободно игроки смогут исследовать здания и смогут ли попасть буквально в каждую комнату. Однако сама концепция показывает, насколько далеко Rockstar заходит в создании мира, большая часть которого может остаться незамеченной во время обычного прохождения.

При этом разработчики рассчитывают не только на внимание к деталям. В GTA 6 будут дополнительные цели, способные влиять на развитие истории, различные активности и множество возможностей просто исследовать окружающий мир.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.