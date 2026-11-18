Grand Theft Auto VI предлагает не только привычные задания с обозначенными целями, но и более сложные побочные расследования, требующие самостоятельного поиска улик. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, уже познакомившийся с игрой. По его словам, некоторые задания полностью обходятся без привычных маркеров и указателей маршрута, поэтому игрокам придётся внимательно изучать окружение и самостоятельно разбираться в происходящем.

Чтобы распутать такие истории, недостаточно просто следовать за иконкой на мини-карте. Пользователям предстоит искать подсказки непосредственно в игровом мире, сопоставлять найденную информацию и даже записывать важные детали в блокнот. Такой подход делает расследования более самостоятельными и требует от игроков внимательности, а не только быстрой реакции.

Подобная механика может особенно понравиться поклонникам детективных приключений, которым надоели открытые миры, буквально ведущие пользователя за руку. Вместо очередного списка обозначенных активностей Rockstar предлагает задания, в которых поиск ответов становится самостоятельной частью игрового процесса. Правда, пока речь идёт лишь об отдельных побочных историях, поэтому неизвестно, насколько часто подобные расследования встречаются в игре.

Интерес к этой особенности особенно велик на фоне выхода Grand Theft Auto VI. Релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X/S проходит поэтапно: Rockstar выбрала запуск в полночь по местному времени каждого региона. Благодаря этому первыми к игре получили доступ жители Новой Зеландии, после чего открытый мир Леониды начал становиться доступным и для остальных игроков.

Возможность самостоятельно расследовать загадочные события без навязчивых подсказок — любопытное дополнение к привычной формуле GTA. Если такие задания действительно окажутся достаточно глубокими и разнообразными, они смогут стать одной из наиболее интересных причин не ограничиваться сюжетными миссиями и внимательнее исследовать мир игры.