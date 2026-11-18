Стало известно, что в GTA VI отсутствует специальная функция повторного прохождения сюжетных миссий, однако у игроков всё же останется способ вернуться к уже пройденным заданиям.

В это трудно поверить, но некоторые игроки уже начали проходить GTA VI, а всего через несколько часов игра станет доступна по всему миру. Многие с нетерпением ждут возможности погрузиться в сюжет и познакомиться с историей Джейсона и Люсии. Однако есть одна важная деталь: после завершения сюжетных миссий повторно запустить их через специальное меню будет невозможно.

GTA VI не позволяет повторно проходить сюжетные миссии из-за их вариативности.

Как сообщает IGN, в GTA VI отсутствует отдельная функция повторного прохождения сюжетных заданий, и на это есть веская причина. Структура повествования в GTA VI существенно отличается от традиционных игр с открытым миром. Решения игроков могут приводить к различным последствиям, из-за чего одни ситуации развиваются гладко, тогда как другие превращаются в настоящий хаос.

Кроме того, случайные события в открытом мире зависят от ранее принятых решений. Это затрудняет для Rockstar возможность обеспечить повторное прохождение миссий в точности так, как игроки испытали их в первый раз.

Как повторно проходить миссии в GTA VI.

Отсутствие специальной функции повторного прохождения сюжетных миссий не означает, что вернуться к ним совершенно невозможно. При желании способ найдётся. Игроки пользовались им задолго до появления отдельных функций повторного прохождения заданий — речь идёт о ручных сохранениях.

GTA VI позволяет создавать до 15 отдельных слотов ручного сохранения. Распределяя их по мере прохождения, игроки смогут возвращаться к различным этапам игры и заново проходить интересующие их сюжетные эпизоды.

Таким образом, несмотря на отсутствие привычной функции повторного запуска миссий, возможность повторного прохождения отдельных заданий всё же сохраняется благодаря системе ручных сохранений.