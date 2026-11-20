Релиз Grand Theft Auto VI уже преподносит поклонникам франшизы сюрпризы. Игроки обнаружили в новой части неожиданное камео персонажа из предыдущих игр Rockstar Games. В сети тем временем появился видеоролик со всеми сюжетными сценами с участием загадочного гостя.

Внимание: далее следуют сюжетные спойлеры Grand Theft Auto VI!

Встретить постаревшего и поседевшего старого знакомого можно в пятой главе во время задания Taking Liberties. По сюжету Джейсон и Люсия работают на контрабандиста Джорджио Галло, который потерял груз стоимостью два миллиарда долларов. Когда герои прибывают к работодателю, они обнаруживают там неожиданного гостя — Беллика, связанного с восточноевропейской преступной группировкой.

Во время разговора Нико Беллика приставляет оружие к Галло, но затем объясняет, что не убивал никого с 2012 года. Теперь бывший наёмник предпочитает выступать в роли посредника и решать проблемы чужими руками. Его появление сопровождается фразой «Папочка вернулся, сучки!» — прямой отсылкой к вступительной сцене GTA IV.

Беллик предлагает Джейсону и Люсии последний шанс вернуть пропавший груз. В следующей сцене он забирает товар, рассчитывается с главными героями и отправляется домой. Сам персонаж не становится доступным для управления, однако его камео даёт понять, что Нико пережил события четвёртой части и продолжил жизнь после приключений в Либерти-Сити.

Особенно примечательно, что к озвучке героя вернулся Майкл Холлик, исполнивший эту роль в GTA IV. Несмотря на прежний конфликт актёра с Rockstar из-за размера гонорара, студии удалось вновь привлечь его к работе над франшизой. Чтобы сохранить неожиданное появление персонажа в тайне, в финальных титрах Холлик указан под псевдонимом «Наёмный убийца».

Ниже можно посмотреть все кат-сцены с участием Нико Беллика.

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