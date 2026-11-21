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Moore Threads анонсировала GPU Lushan с потенциальными 64 ГБ видеопамяти - презентация 29 декабря
GTA VI, "Война Миров: Сибирь", Distortion и Team Spirit - Comic Con Игромир 2026 раскрыл игровую программу
SCS Software показала Dodge Viper GTS и ACR для American Truck Simulator
Патрис Дезиле рассказал, насколько сильно игроки смогут влиять на развитие 1666 Amsterdam
Лаунчер Goddess of Victory: NIKKE мог заразить компьютер японской мэрии трояном и поставить под угрозу городскую сеть
"Как Bugatti Veyron для ребёнка викторианской эпохи": ветераны Naughty Dog и Battlefield восхитились технологиями GTA 6
Изначально DOOM: The Dark Ages разрабатывалась как эксклюзив для Xbox
NVIDIA заявила, что RTX 50 не затронуты проблемой записи на SSD, но владельцы RTX 5090 и RTX 5080 сообщают об обратном
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Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Arkheron, Arctic Drive, Chronocracy и некоторые другие
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Обзор Probably Stolen: почти идеальная формула симулятора подпольной торговли, которой не хватает разнообразия
Обзор Phantom Blade Zero - 66 дней с клинком в сердце
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Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло Canyon Deimos
Grand Theft Auto
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