Специалист по дисплеям и профессиональный калибровщик Винсент Тео (Vincent Teoh), владелец YouTube-канала HDTVTest, опубликовал результаты своего анализа Grand Theft Auto VI от Rockstar Games и обнаружил, что система калибровки HDR в игре работает некорректно.

Владельцам дисплеев с максимальной яркостью 1000 нит придётся устанавливать соответствующий ползунок на значение 2000. Проблема заключается в том, что при установке параметра Maximum Brightness (максимальная яркость) на 1000 нит яркость солнца в игре, являющегося самым ярким объектом, по какой-то причине достигает всего 600 нит. По сути, как объясняет Тео, калибровочный шаблон показывает одно, тогда как сама игра отображает совершенно другое. Более того, аналитик добавляет, что Grand Theft Auto VI не учитывает системные настройки HDR ни на PlayStation 5 от Sony, ни на Xbox Series X|S от Microsoft. Таким образом, именно внутриигровая калибровка HDR фактически определяет, как будет выглядеть изображение.

Три ползунка настройки HDR также взаимодействуют друг с другом неожиданным образом, вместо того чтобы работать независимо, как это должно быть. Параметр Maximum Brightness корректно переносит заданное значение яркости в игровой процесс только в том случае, если Paper White (яркость белого) установлен на значение по умолчанию 50 или выше. Снижение Paper White ниже 50 уменьшает фактическую пиковую яркость изображения в игре, хотя тестовый шаблон по-прежнему показывает выбранное значение Maximum Brightness.

Когда Paper White опускается ниже 50, повышение Black Levels (уровень чёрного) выше 0 постепенно поднимает нижнюю границу чёрного, делая настройку деталей в тенях более чувствительной. Однако сохранение Paper White на стандартном значении 50 приводит к чрезмерной яркости средних тонов. Например, белые элементы пользовательского интерфейса и переходы с постепенным затуханием изображения до белого достигают примерно 350 нит вместо идеальных 203 нит. Это сужает динамический диапазон и делает некоторые участки изображения более плоскими или выцветшими.

Затем Тео описал оптимальный способ тонкой настройки HDR-калибровки в Grand Theft Auto VI:

Выключите освещение в комнате, чтобы глаза адаптировались к темноте и можно было правильно оценить детали в тенях и ярких областях изображения. Это позволит приблизиться к целевому уровню яркости рассеянного белого в 200–300 нит или к эталонному значению 203 нит, предусмотренному рекомендацией ITU-R BT.2408 для просмотра в затемнённом помещении.

Установите Black Levels на 0, скройте пользовательский интерфейс и медленно увеличивайте значение Black Levels, пока клетчатый фон не станет едва заметным. На профессиональном референсном мониторе Sony HX3110, которым пользовался Тео, оптимальным оказалось значение 20.

В качестве отправной точки для дисплеев, способных обеспечить яркость 1000 нит и выше, Винсент Тео рекомендует следующие настройки HDR в GTA VI:

Maximum Brightness (максимальная яркость): 2000 нит.

Black Levels (уровень чёрного): 20.

Paper White (яркость белого): 35.

Разумеется, эти рекомендации могут измениться, если Rockstar Games исправит несоответствие между окном калибровки HDR и фактическим изображением в игре. Тем не менее пользователи уже могут проверить предложенные параметры и оценить, помогут ли они улучшить качество изображения в Grand Theft Auto VI.