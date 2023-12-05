В игре будет официальная локализация? Сайт GTA 6 перевели на русский язык

Сегодня ночью состоялась премьера трейлера Grand Theft Auto 6 - ролик появился гораздо раньше даты премьеры и все из-за того, что кто-то слил его в сеть раньше времени. Трейлер знакомит нас с двумя главными героями игры, а также позволяет впервые взглянуть на прекрасный Vice City во всей его визуальной гамме нового поколения.

Не так давно стал доступен и официальный сайт предстоящей игры. Информации на нем не так много, но он полностью переведен на русский язык, что позволяет предположить, что игр получит официальную текстовую локализацию.

Пока на сайте можно лишь посмотреть уже знакомый трейлер и прочитать следующее описание:

В Grand Theft Auto VI вы отправитесь в штат Леонида, навстречу неоновым огням Вайс-Сити. Вас ждет самый большой, самый правдоподобный мир за всю историю Grand Theft Auto. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.