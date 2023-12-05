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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 1 043 оценки

В игре будет официальная локализация? Сайт GTA 6 перевели на русский язык

butcher69
Новости

Сегодня ночью состоялась премьера трейлера Grand Theft Auto 6 - ролик появился гораздо раньше даты премьеры и все из-за того, что кто-то слил его в сеть раньше времени. Трейлер знакомит нас с двумя главными героями игры, а также позволяет впервые взглянуть на прекрасный Vice City во всей его визуальной гамме нового поколения.

Не так давно стал доступен и официальный сайт предстоящей игры. Информации на нем не так много, но он полностью переведен на русский язык, что позволяет предположить, что игр получит официальную текстовую локализацию.

Пока на сайте можно лишь посмотреть уже знакомый трейлер и прочитать следующее описание:

В Grand Theft Auto VI вы отправитесь в штат Леонида, навстречу неоновым огням Вайс-Сити. Вас ждет самый большой, самый правдоподобный мир за всю историю Grand Theft Auto. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Constant1ne

Первые кадры геймплея

17
Serpentrage

Ржачно =)))

3
Victor Dukoff

Похоже на правду.

2
Kolyambus55RUS

Это же не Bescheda.

6
AndrewSolt

Так-то к трейлеру тоже были приделаны русские сабы

5
MrJuravlesTi

Надеюсь что будет там русский!

4
alexhistory

Вот это шикарная новость!

2
6363

Они адекватные и понимают, что на русском говорит очень много людей, разных национальностей, респект.

2
McLaren MP4-4

Будет как в 5-й части:

0
Кей Овальд

Надеюсь, надеюсь.

0
WittyOrvilleton

Странно, что еще никто об этом не написал. Тогда я буду первым - позорно в наше время не знать английского)) sarcasm*

0
Kenn1y

Уже просто не модно хейтить тех, кто не знает или притворяться, что профи в английском, тем более, когда есть переводчики, которые переводят через камеру.

0
Камелия20

Компания ушла из России? Если да та какой перевод может быть и зачем? просто логически мыслю

-12
Роза Гуава

Как ушли так и придут.

5
FlyRazer

1.Не только в России говорят, пишут и читают на русском языке.
2.Не все компании ушедшие с рынка РФ прекратили делать локализацию, наоборот таких единицы.
3.Русские пользователи даже находящиеся на территории России обходными путями но все равно приобретают лицензионные копии игр, какой смысл отказываться от прибыли капиталистам? Эти самые компании в конце концов ушли с нашего рынка не из за осуждения политического пути или солидарности к какой то другой стране, а потому что а)из за отключения страны от свифт им сложно принимать от нас платежи напрямую и б)могут покарать властьимущие в их же "свободной" стране.

11
Serpentrage

Затем что СНГ регион это 12 стран говорящих на русском. Причем тут Россия вообще?

2
Constant1ne

С России многие бренды ушли. В кавычках. В итоге все тоже самое покупаем и берём. Россия не тот игрок, чтобы отказываться от неё на мировом рынке. Это лакомый кусочек во всех сферах деятельности. Некоторые это признали и вернулись, некоторые продают свои товары через отдельные магазины с другим логотипом и обходными путями.

0
kotasha

Будто только в России говорят на русском языке.

2