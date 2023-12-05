В игре будет официальная локализация? Сайт GTA 6 перевели на русский язык

Сегодня ночью состоялась премьера трейлера Grand Theft Auto 6 - ролик появился гораздо раньше даты премьеры и все из-за того, что кто-то слил его в сеть раньше времени. Трейлер знакомит нас с двумя главными героями игры, а также позволяет впервые взглянуть на прекрасный Vice City во всей его визуальной гамме нового поколения.
Не так давно стал доступен и официальный сайт предстоящей игры. Информации на нем не так много, но он полностью переведен на русский язык, что позволяет предположить, что игр получит официальную текстовую локализацию.
Пока на сайте можно лишь посмотреть уже знакомый трейлер и прочитать следующее описание:
В Grand Theft Auto VI вы отправитесь в штат Леонида, навстречу неоновым огням Вайс-Сити. Вас ждет самый большой, самый правдоподобный мир за всю историю Grand Theft Auto. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Первые кадры геймплея
Ржачно =)))
Похоже на правду.
Это же не Bescheda.
Так-то к трейлеру тоже были приделаны русские сабы
Надеюсь что будет там русский!
Вот это шикарная новость!
Они адекватные и понимают, что на русском говорит очень много людей, разных национальностей, респект.
Будет как в 5-й части:
Надеюсь, надеюсь.
Странно, что еще никто об этом не написал. Тогда я буду первым - позорно в наше время не знать английского)) sarcasm*
Уже просто не модно хейтить тех, кто не знает или притворяться, что профи в английском, тем более, когда есть переводчики, которые переводят через камеру.
Компания ушла из России? Если да та какой перевод может быть и зачем? просто логически мыслю
Как ушли так и придут.
1.Не только в России говорят, пишут и читают на русском языке.
2.Не все компании ушедшие с рынка РФ прекратили делать локализацию, наоборот таких единицы.
3.Русские пользователи даже находящиеся на территории России обходными путями но все равно приобретают лицензионные копии игр, какой смысл отказываться от прибыли капиталистам? Эти самые компании в конце концов ушли с нашего рынка не из за осуждения политического пути или солидарности к какой то другой стране, а потому что а)из за отключения страны от свифт им сложно принимать от нас платежи напрямую и б)могут покарать властьимущие в их же "свободной" стране.
Затем что СНГ регион это 12 стран говорящих на русском. Причем тут Россия вообще?
С России многие бренды ушли. В кавычках. В итоге все тоже самое покупаем и берём. Россия не тот игрок, чтобы отказываться от неё на мировом рынке. Это лакомый кусочек во всех сферах деятельности. Некоторые это признали и вернулись, некоторые продают свои товары через отдельные магазины с другим логотипом и обходными путями.
Будто только в России говорят на русском языке.