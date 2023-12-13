В коротком концепт-ролике GTA 6 на движке UE5 показана возможная концовка грядущего хита от Rockstar

Созданный цифровым художником TeaserPlay на движке Unreal Engine 5, этот новый концепт-ролик для фанатов демонстрирует возможную концовку GTA 6.

Я думаю, что GTA VI закончится сложным выбором, и я попытался запечатлеть эту мысль с помощью Unreal Engine 5.

В начале этого месяца Rockstar и Take-Two наконец-то представили первый трейлер GTA 6. Этот трейлер уже побил несколько рекордов на YouTube

Rockstar и издатель Take-Two упомянули о релизе в 2025 году, а финансовые показатели Take-Two указывают на то, что команда нацелена на релиз в начале 2025 года. Однако, по мнению аналитиков Bank of America, скорее всего, игра будет отложена.

Выход GTA 6 запланирован на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Как уже говорилось, Rockstar пока не упоминала о релизе на ПК, хотя ПК-версия, скорее всего, выйдет вскоре после консольных версий.