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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 252 оценки

В коротком концепт-ролике GTA 6 на движке UE5 показана возможная концовка грядущего хита от Rockstar

butcher69
Новости

Созданный цифровым художником TeaserPlay на движке Unreal Engine 5, этот новый концепт-ролик для фанатов демонстрирует возможную концовку GTA 6.

Я думаю, что GTA VI закончится сложным выбором, и я попытался запечатлеть эту мысль с помощью Unreal Engine 5.

В начале этого месяца Rockstar и Take-Two наконец-то представили первый трейлер GTA 6. Этот трейлер уже побил несколько рекордов на YouTube

Rockstar и издатель Take-Two упомянули о релизе в 2025 году, а финансовые показатели Take-Two указывают на то, что команда нацелена на релиз в начале 2025 года. Однако, по мнению аналитиков Bank of America, скорее всего, игра будет отложена.

Выход GTA 6 запланирован на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Как уже говорилось, Rockstar пока не упоминала о релизе на ПК, хотя ПК-версия, скорее всего, выйдет вскоре после консольных версий.

-20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Jarvis666

АМеня натолкнудло на мысль, что по моему нет ни одной игры, где злодей и гг убивают друг друга одновременным выстрелом. Прям убивают, без шансов выжить ))

3
suarez888

Так и будет. В конце дадут выбор, чью сторону занять. Только вот на протяжении всей игры мужика будут выставлять полным моральным уродом, а девку-ангелочком, которая перешла на "темную сторону" из-за тлетворного влияния мужлана.

1
askazanov

"и к бабке не ходи" -: всё так!)))

1
Stas776

Так мужик, вроде как, копом будет

-1
Tiger Goose Stas776

Копом будет третий протагонист, о котором ещё официально не объявили.

0
GOD GAME

x образные колени портят вид

0
Mark Selokov

Прикольно

0
TSoft

До релиз пк версия игр наверно Unreal Engine 6 :) тоже выйдет

0
EvgenyDMT

Шпиливилями всё кончится.

-1