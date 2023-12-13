В коротком концепт-ролике GTA 6 на движке UE5 показана возможная концовка грядущего хита от Rockstar

Созданный цифровым художником TeaserPlay на движке Unreal Engine 5, этот новый концепт-ролик для фанатов демонстрирует возможную концовку GTA 6.
Я думаю, что GTA VI закончится сложным выбором, и я попытался запечатлеть эту мысль с помощью Unreal Engine 5.
В начале этого месяца Rockstar и Take-Two наконец-то представили первый трейлер GTA 6. Этот трейлер уже побил несколько рекордов на YouTube
Rockstar и издатель Take-Two упомянули о релизе в 2025 году, а финансовые показатели Take-Two указывают на то, что команда нацелена на релиз в начале 2025 года. Однако, по мнению аналитиков Bank of America, скорее всего, игра будет отложена.
Выход GTA 6 запланирован на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Как уже говорилось, Rockstar пока не упоминала о релизе на ПК, хотя ПК-версия, скорее всего, выйдет вскоре после консольных версий.
АМеня натолкнудло на мысль, что по моему нет ни одной игры, где злодей и гг убивают друг друга одновременным выстрелом. Прям убивают, без шансов выжить ))
Так и будет. В конце дадут выбор, чью сторону занять. Только вот на протяжении всей игры мужика будут выставлять полным моральным уродом, а девку-ангелочком, которая перешла на "темную сторону" из-за тлетворного влияния мужлана.
"и к бабке не ходи" -: всё так!)))
Так мужик, вроде как, копом будет
Копом будет третий протагонист, о котором ещё официально не объявили.
x образные колени портят вид
Прикольно
До релиз пк версия игр наверно Unreal Engine 6 :) тоже выйдет
Шпиливилями всё кончится.