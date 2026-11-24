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Во Франции предложили запустить государственный магазин закрытых игр с комиссией выгоднее, чем в Steam
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CDPR заключила соглашение с Sony - компания получила эксклюзивные права на маркетинговое продвижение The Witcher 4
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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