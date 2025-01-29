В магазине видеоигр засветилась возможная дата выхода GTA 6 - ждать осталось недолго

В сети появилась новая информация о дате релиза Grand Theft Auto 6, причем источник на этот раз оказался весьма неожиданный. Это не какой-нибудь авторитетный инсайдер или игровой аналитик, а довольно крупная игровая площадка в удаленной стране. Согласно утечке, игровая сеть XUruguay из Уругвая случайно раскрыла дату выхода самой ожидаемой игры этого года.

На странице GTA 6 в каталоге магазина указано, что релиз состоится 17 сентября 2025 года. Это ровно 12 лет с момента выхода GTA 5, что выглядит как слишком точное совпадение, чтобы быть простой ошибкой. Кроме того, дата совпадает с планами Take-Two выпустить игру осенью 2025 года.

Хотя новость пришла из Уругвая, многие пользователи воспринимают этот источник всерьез. Дело в том, что XUruguay ранее уже публиковал точные даты выхода крупных проектов задолго до официальных анонсов. В ответ на вопросы игроков представители магазина заявили, что работают напрямую с PlayStation и получают информацию о релизах заранее.

Любопытно, что в последние недели вокруг GTA 6 накаляются дискуссии. Помимо даты выхода, в сети активно обсуждается информация о возможном разделении сюжетного и онлайн-режима.

Официально Rockstar пока не подтвердила утечку. Известно лишь, что Grand Theft Auto 6 запланирована к релизу в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но точная дата остается загадкой.