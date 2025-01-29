В магазине видеоигр засветилась возможная дата выхода GTA 6 - ждать осталось недолго

В сети появилась новая информация о дате релиза Grand Theft Auto 6, причем источник на этот раз оказался весьма неожиданный. Это не какой-нибудь авторитетный инсайдер или игровой аналитик, а довольно крупная игровая площадка в удаленной стране. Согласно утечке, игровая сеть XUruguay из Уругвая случайно раскрыла дату выхода самой ожидаемой игры этого года.
На странице GTA 6 в каталоге магазина указано, что релиз состоится 17 сентября 2025 года. Это ровно 12 лет с момента выхода GTA 5, что выглядит как слишком точное совпадение, чтобы быть простой ошибкой. Кроме того, дата совпадает с планами Take-Two выпустить игру осенью 2025 года.
Хотя новость пришла из Уругвая, многие пользователи воспринимают этот источник всерьез. Дело в том, что XUruguay ранее уже публиковал точные даты выхода крупных проектов задолго до официальных анонсов. В ответ на вопросы игроков представители магазина заявили, что работают напрямую с PlayStation и получают информацию о релизах заранее.
Любопытно, что в последние недели вокруг GTA 6 накаляются дискуссии. Помимо даты выхода, в сети активно обсуждается информация о возможном разделении сюжетного и онлайн-режима.
Официально Rockstar пока не подтвердила утечку. Известно лишь, что Grand Theft Auto 6 запланирована к релизу в 2025 году для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но точная дата остается загадкой.
Учитывая как сейчас индустрия выпускает игры, вряд ли выпустят в этом году, с одной стороны уже хочется увидеть, что у них получилось, но смогут ли выпустить качественный продукт без танцев с бубном...
ничего, к релизу на пк успеют пропатчить
И тут вспоминается проблемный релиз RDR2 на ПК
баги?не оптимизация? или что?
я на релизе не застал игру просто
Там были проблемы как с оптимизацией, так и с багами. Баги были вплоть до того, что ты видел не игру по сути, а кучу визуальных артефактов
Изображения взяты из свободных источников, но я лично видел подобные баги на релизе. Для людей страдающих эпилепсией или другими подобными заболеваниями, просмотр скриншотов не рекомендуется
приколы конечно
а я думал они такое последний раз только с гта 4 делали
Она выйдет, когда выйдет на пк
А когда на пк?
В 2017, так что к релизу с Авито берите пс5
В этом году 17 сентября будет в среду - не помню, чтобы ААА-игры выпускали посреди недели. ОБычно либо начало, либо в пятницу