В Майами-Бич одобрили переговоры с Rockstar о рекламе GTA 6 за несколько миллионов долларов

Городские власти Майами-Бич одобрили переговоры с Rockstar Games о рекламной кампании GTA 6. Игра выйдет 19 ноября, а её действие развернётся в вымышленном штате Леонида, вдохновлённом Флоридой, поэтому Rockstar хочет провести часть продвижения непосредственно в регионе.

Решение приняли с минимальным перевесом — 4 голоса против 3. Некоторые чиновники выступали против инициативы из-за тематики GTA 6, связанной с насилием, наркотиками и преступностью.

Rockstar, как ожидается, заплатит городу около $3 млн, однако власти намерены добиться более выгодных условий. По словам комиссара Тани Катцофф-Бхатт, общая стоимость полученных городом преимуществ может приблизиться к $4 млн. Эти средства, в частности, позволили бы профинансировать реконструкцию футбольного поля Flamingo, на которую пока не хватает денег.

При этом реклама GTA 6 будет довольно ненавязчивой. Вместо прямого размещения названия Grand Theft Auto планируется использовать изображения Вайс-Сити или римскую цифру VI. Символику игры могут разместить, например, на пляжных креслах и зонтах.

Если соглашение окончательно утвердят, кампания стартует 15 октября и продлится до конца года. При этом она может стать лишь частью масштабного продвижения GTA 6 в Майами-Бич.