В Майами-Бич одобрили переговоры с Rockstar о рекламе GTA 6 за несколько миллионов долларов

Городские власти Майами-Бич одобрили переговоры с Rockstar Games о рекламной кампании GTA 6. Игра выйдет 19 ноября, а её действие развернётся в вымышленном штате Леонида, вдохновлённом Флоридой, поэтому Rockstar хочет провести часть продвижения непосредственно в регионе.
Решение приняли с минимальным перевесом — 4 голоса против 3. Некоторые чиновники выступали против инициативы из-за тематики GTA 6, связанной с насилием, наркотиками и преступностью.
Rockstar, как ожидается, заплатит городу около $3 млн, однако власти намерены добиться более выгодных условий. По словам комиссара Тани Катцофф-Бхатт, общая стоимость полученных городом преимуществ может приблизиться к $4 млн. Эти средства, в частности, позволили бы профинансировать реконструкцию футбольного поля Flamingo, на которую пока не хватает денег.
При этом реклама GTA 6 будет довольно ненавязчивой. Вместо прямого размещения названия Grand Theft Auto планируется использовать изображения Вайс-Сити или римскую цифру VI. Символику игры могут разместить, например, на пляжных креслах и зонтах.
Если соглашение окончательно утвердят, кампания стартует 15 октября и продлится до конца года. При этом она может стать лишь частью масштабного продвижения GTA 6 в Майами-Бич.
Учитесь, другие студии, ёпа-мать, как игры пиарить надо! ))
Пустая трата денег, эта игра практически не нуждается в рекламе
Наконец-то
Вот именно такая ненавязчивая реклама и подкупает всегда. Это как грузовик с бревнами ездил и все кто выкупал, понимали о каком фильме речь.
Туризм во Флориду будет запредельный. Естественно властям штата выгодна реклама этой игры.