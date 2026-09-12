В Майами начали устанавливать рекламу GTA 6 - но без упоминания Grand Theft Auto

Маркетинговая кампания GTA 6 в Майами уже начала воплощаться в реальности. Несмотря на то, что городские власти одобрили планы Take-Two лишь несколько дней назад, первые элементы рекламы уже заметили возле Kaseya Center. При этом из-за требований чиновников кампания должна оставаться максимально «незаметной» и фактически не может напрямую упоминать Grand Theft Auto.

Ранее стало известно, что Rockstar и Take-Two хотят превратить несколько знаковых мест Майами в своеобразную реальную версию Вайс-Сити перед выходом GTA 6. Изначально городские власти выступали против такой рекламной кампании, однако в итоге дали согласие, поставив ряд условий.

Первый результат уже попал в сеть благодаря фотографии с воздуха, опубликованной пользователем OfficialJoelF. На снимке возле Kaseya Center видно элементы розово-белой конструкции с надписью «Welcome To VI». Буква VI одновременно отсылает к названию Vice City и римской цифре из названия шестой части Grand Theft Auto.

Почему на рекламе нет полноценного названия GTA 6, объясняется как раз условиями Майами. Город потребовал, чтобы кампания была максимально «дискретной» и по возможности не содержала прямых упоминаний Grand Theft Auto. Поэтому вместо логотипа игры используются более нейтральные обозначения вроде VI и Vice City.

На этом рекламные планы не заканчиваются. Символику Vice City и VI также собираются разместить на креслах и пляжных зонтах. Формально такая реклама действительно выглядит довольно сдержанно, однако для одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии даже намеков, очевидно, будет достаточно, чтобы фанаты сразу поняли отсылку.

Появление первых конструкций особенно примечательно тем, насколько быстро Take-Two начала реализацию кампании после получения разрешения. Ранее обсуждались значительно более масштабные планы по оформлению Майами в стиле GTA 6, но после переговоров с городскими властями рекламную концепцию пришлось сделать менее прямолинейной.

При этом ограничения вряд ли серьезно повлияют на эффективность кампании. GTA 6 уже давно не нуждается в классической рекламе, чтобы о ней говорили: достаточно одного узнаваемого сочетания VI и стилистики Vice City, чтобы привлечь внимание. Судя по первым фотографиям, Майами постепенно начинает получать собственную версию Вайс-Сити — задолго до выхода игры, который намечен на 19 ноября 2026 года.