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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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В Майами заметили реальные автомобили в стиле GTA 6 - Rockstar усиливает рекламу перед релизом

IKarasik IKarasik

В Майами заметили автомобили, оформленные в стиле Grand Theft Auto 6. Фотографии появились в соцсетях и могут быть частью рекламной кампании Rockstar Games, которая постепенно усиливает продвижение долгожданной игры перед выходом 19 ноября 2026 года.

Остался всего лишь месяц! Смотрим релизный трейлер GTA 6 - самая ожидаемая игра выйдет в ноябре

На снимках, опубликованных аккаунтом GTASixInfo в X, показан спортивный автомобиль Coquette с оформлением в стиле Vice City, а также Lamborghini в полицейской раскраске Vice Beach Police. Coquette — вымышленная марка из серии GTA, дизайн автомобилей которой вдохновлён реальными Chevrolet Corvette. При этом Lamborghini напрямую в игре не появится: Rockstar использует собственные названия и образы, созданные по мотивам настоящих машин.

Появление автомобилей на улицах Майами вписывается в серию рекламных акций, связанных с GTA 6. Ранее внимание публики привлекли дирижабль в тематике Vice City и масштабная акция на стадионе. Выбор Майами не случаен: город послужил одним из главных источников вдохновения для Вайс-Сити, а события новой игры развернутся в вымышленном штате Леонида, созданном по образу Флориды.

Интерес к GTA 6 продолжает расти по мере приближения релиза. Rockstar также представила новый трейлер, в котором показала кинематографичные сцены и дополнительные кадры игрового процесса. Официального подтверждения, что замеченные в Майами автомобили являются частью организованной студией рекламной кампании, пока нет, однако их оформление явно отсылает к миру игры.

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