В официальном расширенном ролике GTA 6 спрятали секретную пасхалку из Red Dead Redemption 2, которую нашли за пять минут

Скорее всего, когда вы смотрели расширенный ролик GTA 6 на Netflix, вы не обратили особого внимания на внутриигровую рекламу с множеством животных на поле. Ну, животные на поле. Что ещё здесь может быть? Оказывается, рекламный ролик был снят в Red Dead Redemption 2, и менее чем за 24 часа кто-то уже смог определить его точное местоположение.

«Сразу узнал RDR2», — написал пользователь Reddit DangerousLeo. Для человека, проведшего в игре более 700 часов, неудивительно, что он так быстро это заметил. Модели животных явно узнаваемы как Red Dead, а ещё можно разглядеть лопух. После этого оставалось лишь побродить примерно в нужном районе, пока не удалось найти правильное место — к западу от Аннесбурга, вдоль реки Ланнахачи.

Узнал и понял, что где-то там оно и должно быть. К счастью, практически сразу наткнулся на него,

— объяснил DangerousLeo.

На это ушло всего пять минут.

RDR 2

GTA VI

Есть несколько отличий, которые можно увидеть на опубликованном DangerousLeo сравнении двух изображений. Лес и река абсолютно одинаковы, однако в рекламе GTA 6 больше растительности, а рядом с камерой расположены камни, которых нет в Red Dead. Уверен, это ещё сильнее подольёт масла в огонь теории об «одной вселенной» после того, как биография Джека Марстона появилась в GTA 5.

Rockstar действительно любит наполнять свои игры пасхалками и отсылками друг к другу, однако с чисто практической точки зрения использование старой игры с большим количеством дикой природы и естественных локаций для съёмки рекламы имеет больше смысла, чем создание целого района с нуля и напрасная трата времени и ресурсов. Особенно учитывая, что RDR2 даже спустя восемь лет всё ещё выглядит великолепно. Большинство людей не заметят, что это место взято из другой игры, не говоря уже об игре, которой почти десять лет.