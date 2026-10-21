В первой телевизионной рекламе GTA 6 не упомянули Xbox - Sony продвигает игру исключительно на PlayStation

Первая телевизионная реклама Grand Theft Auto 6 вышла в эфир на американском телеканале NBC Sports, однако в ней не оказалось ни логотипа Xbox, ни упоминания консоли Microsoft. Ролик представляет собой сокращённую версию недавнего трейлера игры и продолжает маркетинговую кампанию, в которой основной акцент сделан на PlayStation.

Как заметили пользователи соцсетей, из телевизионной версии убрали некоторые сцены с насилием и эпизоды с душем, но внимание привлекло другое изменение. Даже в финальной части ролика, где обычно размещают юридическую информацию и логотипы платформ, присутствует только PlayStation. Упоминания Xbox нет даже мелким шрифтом.

Подобный подход использовался и в недавнем трейлере GTA 6: в начале появляется символ PlayStation, а в конце демонстрируется логотип Sony без обозначения Xbox. При этом в предыдущем крупном трейлере игры обе платформы упоминались.

Sony уже несколько месяцев активно продвигает GTA 6 в рамках маркетингового соглашения с Rockstar Games. Ранее компании заявляли, что игра лучше всего раскроется на PlayStation. Однако отсутствие Xbox в рекламе для широкой аудитории может создать у зрителей впечатление, что игра выйдет только на консолях Sony.

Особенно это заметно в случае телевизионной рекламы и роликов в кинотеатрах: зрители, которые не следят за игровыми новостями, могут не знать, что GTA 6 также готовится к выходу на Xbox Series X|S.

Пока неизвестно, является ли полное отсутствие упоминаний Xbox прямым условием маркетингового соглашения Sony и Rockstar или это самостоятельное решение рекламной команды. В любом случае продвижение GTA 6 всё заметнее ориентируется на PlayStation, хотя игра не заявлена как эксклюзив Sony.