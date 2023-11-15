В преддверии выхода первого трейлера GTA 6, Rockstar выпустила специальный плейлист с музыкой из разных частей серии

Все внимание игрового сообщества сейчас приковано к студии Rockstar Games. На днях разработчики сообщили, что собираются уже скоро представить дебютный трейлер следующей Grand Theft Auto. Вместо того чтобы сохранять молчание до обещанного анонса, студия начала намного активнее вести себя в социальных сетях и дразнить фанатов. Сегодня они решили запустить новый плейлист с саундтреком из всех частей GTA.

В Rockstar Games объявили, что создали специальный игровой музыкальный плейлист на ведущих стриминговых площадках. Их подборка включает самые разные песни и исполнителей со всех радиостанций серии Grand Theft Auto.

Саундтрек к играм GTA был доступен для прослушивания уже давно, и создание подобной подборки выглядит неожиданным. В сети уже распространяются множество теорий, которые связывают плейлист со скорой демонстрацией трейлера GTA 6. Существует большая вероятность, что трейлер будет сосредоточен в первую очередь на саундтреке игры, который может включать в себя набор всех треков из прошлых игр. Ранее, к слову, ходили слухи о том, что Rockstar добавит в игру отдельную радиостанцию с песнями из прошлых игр серии.