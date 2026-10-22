В рекламе GTA 6 на ТВ изменили сцены с Джейсоном и Люсией - фанаты заметили новые детали

Во время трансляции ESPN показали 90-секундный рекламный ролик Grand Theft Auto 6, который отличается от оригинального трейлера Rockstar Games. Из телевизионной версии убрали все три сцены поцелуев Джейсона и Люсии в душе, зато некоторые другие эпизоды стали немного длиннее.

В частности, зрители увидели более продолжительный кадр с самолётом и дополнительный фрагмент, в котором Джейсон дразнит Люсию возле автомобиля. После его толчка девушка едва не теряет равновесие. В этом же эпизоде можно внимательнее рассмотреть анимацию и физику волос героини.

Несмотря на сокращения, ролик сохранил основную структуру оригинального трейлера. Изменения затронули отдельные сцены, а не саму концепцию рекламы, поэтому новых сюжетных подробностей зрители не получили.

Подобные различия особенно интересны поклонникам, которые внимательно изучают каждый опубликованный материал по GTA 6. Даже несколько дополнительных секунд позволяют заметить нюансы анимации персонажей и визуальные детали, которые легко упустить при первом просмотре.

При этом телевизионная версия не раскрывает новых игровых механик и не заменяет полноценную демонстрацию игрового процесса. Пока Rockstar не представила новые подробности, фанатам остаётся разбирать уже опубликованные кадры в поисках интересных мелочей.