Несмотря на фирменную дотошность Rockstar Games к проработке игровых миров, бюджет и ресурсы на создание Grand Theft Auto 6 строго ограничены. Об этом в интервью изданию IGN рассказал соруководитель студии Роб Нельсон, призвав игроков не верить в миф о неограниченном финансировании со стороны издателя Take-Two Interactive.

По словам топ-менеджера, в студии действует жесткое правило: для каждой идеи необходимо вовремя устанавливать рамки. Это помогает избежать ситуации, когда команды тратят месяцы на шлифовку второстепенных деталей в ущерб общему графику.

«Между всеми нами существует договоренность о соблюдении баланса: что именно мы будем улучшать, насколько глубоко проработаем каждый элемент и сколько ресурсов он на самом деле заслуживает. Вопреки мнению публики, у нас нет бесконечных денег, времени или людей. Поэтому нам постоянно приходится принимать непростые решения», — пояснил Нельсон.

Впрочем, жесткий контроль ресурсов не мешает творческой свободе. Разработчик отметил, что самые яркие детали зачастую появляются в игре без прямых указаний сверху. В качестве примера он привел ряд уникальных анимаций персонажей.

«Однажды я просто запустил свежую сборку игры и увидел эти анимации глазами обычного игрока. Моей первой реакцией было: "Вау, вы только посмотрите, это невероятно". Ни я, ни другие руководители этого не заказывали — режиссеры анимации и их команда сделали всё по собственной инициативе», — поделился соруководитель Rockstar.

Нельсон добавил, что именно такие сюрпризы от коллег помогают сотрудникам не выгорать за долгие годы производства: каждая новая рабочая версия GTA 6 приносит свежие находки и заряжает команду энергией.

Релиз GTA 6 состоится уже завтра, 19 ноября, на PlayStation 5 и Xbox Series.