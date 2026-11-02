В Rockstar Games рассказали об интеграции элементов RPG и симулятора жизни в GTA 6

Похоже, Grand Theft Auto 6 готовится раздвинуть привычные границы жанра экшенов в открытом мире. Помимо классических погонь, ограблений и криминальных миссий, Rockstar Games создает экосистему, которая предоставит игрокам беспрецедентную свободу в формировании повседневной жизни их персонажей. В результате проект вплотную приблизится к ролевым играм (RPG) и симуляторам жизни, пусть и без привычной для ролевок системы уровней или охоты за редким снаряжением.

В интервью журналу Edge топ-менеджеры Rockstar раскрыли множество деталей о том, как устроен этот мир. Аарон Гарбут, глава разработки студии, пояснил, что пользователи смогут сами определять темп и характер своего пребывания в игре. При желании можно полностью погрузиться в криминальный экшен или, напротив, выбрать максимально спокойный образ жизни.

«Вы действительно можете сделать эту игру такой, какой захотите в любой конкретный момент. Это может быть опыт, максимально близкий к RPG, где вы просто покупаете сигареты и пиво в магазине, целый день катаетесь на поезде или зависаете в ночном клубе. Вы можете буквально жить внутри этой игры», — отметил Гарбут.

Эта свобода будет проявляться во множестве мелких, но глубоких механик. Игрокам предстоит развивать и выстраивать отношения между главными героями — Джейсоном и Лусией, ходить в тренажерные залы и даже следить за режимом сна персонажей. Мир потребует более бытового внимания: игрокам придется вручную заправлять автомобили топливом, а полиция станет реагировать на правонарушения куда реалистичнее, из-за чего привычные по прошлым частям методы побега больше не сработают. Любые решения повлекут за собой осязаемые последствия.

Соруководитель студии Rockstar Роб Нельсон поспешил успокоить аудиторию, опасающуюся чрезмерной рутины в игровом процессе. Он подчеркнул, что новые симуляционные механики интегрированы максимально гармонично и не станут искусственным обременением для пользователей, а жесткие таймеры никто навязывать не будет.

«Вы ведь не хотите, чтобы игрок чувствовал, будто ему навязывают вещи, которые он в итоге отвергнет. Речь идет скорее о том, чтобы дать людям возможность полностью погрузиться в тот стиль игры, который они сами для себя выберут», — пояснил Нельсон.

В свою очередь, руководитель технологического департамента Фил Хукер отметил высокую точность симуляции городской инфраструктуры, вплоть до детального воссоздания и строгого соблюдения графиков наземного общественного транспорта. Он признался, что сам любит совершать поездки на городских автобусах и ради интереса даже выучил наизусть их расписание и маршруты.

Судя по всему, Rockstar создает не просто огромную декорацию для отстрела копов, а живой цифровой мир, в котором можно комфортно существовать, даже полностью отказавшись от криминала.