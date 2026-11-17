GTA 6 могла выйти раньше, однако Rockstar Games не стремилась ускорять разработку ценой масштабных изменений. Об этом рассказали руководитель издательского направления компании Дженнифер Колбе и Роб Нельсон, глава Rockstar North и один из руководителей разработки игры. По их словам, студия могла быстрее выпустить условную «GTA 5.5», но такой вариант не соответствовал ее амбициям.

В интервью The Guardian Колбе призналась, что разработчики продолжали бы работать над GTA 6, если бы им предоставили такую возможность. По ее словам, команде очень трудно поставить точку в работе над проектом. Нельсон добавил, что иногда необходимо отстраниться от игры, чтобы взглянуть на нее объективно и оценить проделанную работу. В какой-то момент проект все же приходится завершать.

Нельсон также объяснил, что Rockstar столкнулась с новой проблемой: если раньше разработку ограничивали технические возможности, то теперь главным ограничением стали человеческие ресурсы. По его словам, даже большие бюджеты не гарантируют хороший результат, а при наличии достаточного количества времени и средств работу над игрой можно продолжать практически бесконечно.

Колбе отметила, что компания действительно могла быстрее сделать «GTA 5.5», но такой проект не отвечал бы ее планам. Нельсон подчеркнул, что разработчикам необходимо идти на смелые творческие решения, а не просто предлагать игрокам очередную вариацию уже знакомой формулы.