В ролике по GTA Online нашли возможную дату выхода нового трейлера GTA 6

Пользователи сети считают, что Rockstar зашифровала дату выхода нового трейлера Grand Theft Auto 6 в ролике, посвященном недавно вышедшему обновлению GTA Online. В коротком видео показали доставщика пиццы на скутере — внимание фанатов привлек именно номер транспортного средства.

На регистрационном знаке можно разглядеть буквы «OCT», а еще слово «PIZZ4». В последнем случае букву «A» заменяет цифра четыре. Если «соединить» две надписи и убрать лишнее, получится «OCT 4», то есть 4 октября.

Некоторые пользователи Reddit с энтузиазмом поддержали теорию о том, что обнаруженная дата связана именно со следующим трейлером GTA 6. Часть геймеров пошла в своих догадках еще дальше, заявив, что 4 октября — день выхода игры в 2025 году.

Далеко не всех фанатов убедили подобные домыслы. Ряд комментаторов назвал теорию абсурдной и решил, что «сумасшедшим поклонникам» давно пора перестать видеть намеки на GTA 6 везде, где только можно.

В конце июня 2024 года в сети распространились слухи, что второй трейлер грядущего экшена покажут скоро. В тот период Rockstar заменила на своем сайте цифры в ссылке дебютного ролика на буквы, чем привлекла внимание геймеров.