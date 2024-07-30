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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 660 оценок

В ролике по GTA Online нашли возможную дату выхода нового трейлера GTA 6

Simple Jack
Новости

Пользователи сети считают, что Rockstar зашифровала дату выхода нового трейлера Grand Theft Auto 6 в ролике, посвященном недавно вышедшему обновлению GTA Online. В коротком видео показали доставщика пиццы на скутере — внимание фанатов привлек именно номер транспортного средства.

На регистрационном знаке можно разглядеть буквы «OCT», а еще слово «PIZZ4». В последнем случае букву «A» заменяет цифра четыре. Если «соединить» две надписи и убрать лишнее, получится «OCT 4», то есть 4 октября.

Некоторые пользователи Reddit с энтузиазмом поддержали теорию о том, что обнаруженная дата связана именно со следующим трейлером GTA 6. Часть геймеров пошла в своих догадках еще дальше, заявив, что 4 октября — день выхода игры в 2025 году.

Далеко не всех фанатов убедили подобные домыслы. Ряд комментаторов назвал теорию абсурдной и решил, что «сумасшедшим поклонникам» давно пора перестать видеть намеки на GTA 6 везде, где только можно.

В конце июня 2024 года в сети распространились слухи, что второй трейлер грядущего экшена покажут скоро. В тот период Rockstar заменила на своем сайте цифры в ссылке дебютного ролика на буквы, чем привлекла внимание геймеров.

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-9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
darkMarshall

Теория заговоров в деле

9
Eios

Истина где то рядом... xD До полной шизы уже дошло... Когда покажут, тогда посмотрим епт )

На регистрационном знаке можно разглядеть буквы «OCT», а еще слово «PIZZ4»

А я разглядел в слове «PIZZ4» невидимую букву "Д" между Z и 4, а под "4" - замаскированную "А". Всё, в октябре будет трейлер про Люсию, инфа сотка - отвечаю ))))

9
AlexFoRestor

всё по факту, чувак)

4
RedMold

я копроед (ток не минусуйте этот коммент, минусуйте этот пост)

0