В сеть попал список животных, которые появятся в ГТА 6 - питоны, чайки, скунсы и даже киты

В этом году ожидается релиз GTA 6, что вызывает активное обсуждение среди фанатов, которые исследуют утечки информации о новой игре. Энергичные энтузиасты составили список животных, которые могут появиться в игре, основываясь на слитых материалах и трейлерах. Среди упоминаемых животных находятся питоны, чайки, скунсы, еноты и аллигаторы, которые были показаны в трейлере.
Также в списке указаны кабаны, кулики, белки, южные леопардовые лягушата, раки, ящерицы, скунсовые обезьяны, опоссумы и голуби. Предполагается появление китов и лошадей, упоминаемых в транспортных средствах, а также коров и оленей, которые также были частью трейлера.
Этот список подчеркивает разнообразие фауны, которую игроки смогут встретить в новой части игры, добавляя атмосферность и реализм в игровой процесс.
бобр курва будет?
10из10 если голуби будут обсерать твой суперкар припаркованный под деревом👍
И достижение в стиме - Убить 100 белок.
Чупакабра, гавкошмыг, сутулая собака, гусь со шляпой. Такие виды животинки буду присутствовать или не?
А миссии за скунса будут? С возможностью атаковать вонью?)
И даже кит и в 5й был.
крыс нет они должны грызть проводку суперкара
и блохи с комарами хп уменьшать
на коне скакать если дадут ,то топ