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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 882 оценки

В сеть попал список животных, которые появятся в ГТА 6 - питоны, чайки, скунсы и даже киты

Simple Jack
Новости

В этом году ожидается релиз GTA 6, что вызывает активное обсуждение среди фанатов, которые исследуют утечки информации о новой игре. Энергичные энтузиасты составили список животных, которые могут появиться в игре, основываясь на слитых материалах и трейлерах. Среди упоминаемых животных находятся питоны, чайки, скунсы, еноты и аллигаторы, которые были показаны в трейлере.

Также в списке указаны кабаны, кулики, белки, южные леопардовые лягушата, раки, ящерицы, скунсовые обезьяны, опоссумы и голуби. Предполагается появление китов и лошадей, упоминаемых в транспортных средствах, а также коров и оленей, которые также были частью трейлера.

Этот список подчеркивает разнообразие фауны, которую игроки смогут встретить в новой части игры, добавляя атмосферность и реализм в игровой процесс.

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9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
RSV_GAMER_1987

бобр курва будет?

7
h1fter

10из10 если голуби будут обсерать твой суперкар припаркованный под деревом👍

2
Лицо со шрамом

И достижение в стиме - Убить 100 белок.

0
СнопакДоминатор

Чупакабра, гавкошмыг, сутулая собака, гусь со шляпой. Такие виды животинки буду присутствовать или не?

0
Sash4

А миссии за скунса будут? С возможностью атаковать вонью?)

0
spaMER_ID

И даже кит и в 5й был.

0
WerGC

крыс нет они должны грызть проводку суперкара

0
Rorschach93

и блохи с комарами хп уменьшать

0
KILLA06

на коне скакать если дадут ,то топ

0