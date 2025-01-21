В сеть попал список животных, которые появятся в ГТА 6 - питоны, чайки, скунсы и даже киты

В этом году ожидается релиз GTA 6, что вызывает активное обсуждение среди фанатов, которые исследуют утечки информации о новой игре. Энергичные энтузиасты составили список животных, которые могут появиться в игре, основываясь на слитых материалах и трейлерах. Среди упоминаемых животных находятся питоны, чайки, скунсы, еноты и аллигаторы, которые были показаны в трейлере.

Также в списке указаны кабаны, кулики, белки, южные леопардовые лягушата, раки, ящерицы, скунсовые обезьяны, опоссумы и голуби. Предполагается появление китов и лошадей, упоминаемых в транспортных средствах, а также коров и оленей, которые также были частью трейлера.

Этот список подчеркивает разнообразие фауны, которую игроки смогут встретить в новой части игры, добавляя атмосферность и реализм в игровой процесс.