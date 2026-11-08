В сеть попала информация о физ.копии GTA 6: игра потребует 230 ГБ свободного места и будет поддерживать онлайн-режим

Сообщается, что до официального выхода GTA 6, запланированного на 19 ноября 2026 года, в сеть просочились сведения о физической копии игры. На опубликованных изображениях упаковки указано, что для установки потребуется не менее 230 ГБ свободного места, а также упоминается наличие онлайн-функционала.

Согласно публикации на Reddit, на обратной стороне коробки Grand Theft Auto VI присутствует пометка «Поддержка онлайн-функций» (Online Functionality Supported), а также размещено несколько новых скриншотов из игры. Кроме того, на упаковке указано требование к объёму хранилища — 230 ГБ, что превышает цифру в 212 ГБ, ранее озвученную компанией Rockstar.

Разница составляет 18 ГБ, однако официальных объяснений этому расхождению пока нет. Автор поста на Reddit предположил, что дополнительный объем может быть связан с онлайн-составляющей игры, которая станет доступна позже, но это лишь догадка.

Ранее также появлялась информация о том, что некоторые розничные сети, включая MediaMarkt и Saturn, будут прилагать к игре двусторонний плакат: на одной его стороне изображена официальная обложка, а на другой — героиня с обложки игры.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Действие игры разворачивается в Вайс-Сити и прилегающем к нему штате Леонида, а в центре сюжета — двое главных героев: Лусия и Джейсон.

Игроки, оформившие предзаказ на цифровую версию, смогут начать загрузку игры 10 ноября. Учитывая заявленный ранее объем в 212 ГБ, пользователям стоит заранее убедиться, что на их устройствах достаточно свободного места.

Поступление физических копий в розничные магазины и их отправка покупателям запланированы на 12 ноября — за неделю до официального выхода игры.