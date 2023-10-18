В сеть слили подробности сюжета и описание новой механики в GTA 6 ©

Игровое сообщество уже несколько недель активно обсуждает вероятность выхода дебютного трейлера GTA 6 в конце этого месяца. И хотя у нас по-прежнему нет официальных подтверждений или опровержений этому, в сети продолжают появляться новые подробности из самой игры. На этот раз один из инсайдеров раскрыл неожиданные подробности сюжета Grand Theft Auto 6, а также поделился описанием уникальной механики для этой части серии.

Свежей информацией о GTA 6 поделился пользователь под ником Snowk32. Он заверяет, что получил сведения от одного из сотрудников Rockstar Games, который не является разработчиком игры, но будет заниматься её продвижением. Недавно его отдел, в преддверии выхода первого трейлера игры, получил описание некоторых моментов из истории главных героев и другие особенности игры.

Сюжет:

Спойлер

В GTA 6 будет два главных героя: Люсия и Джейсон. Оказывается, у Люсии будет маленький ребенок. Героиня бросит его в магазине и пойдет на ограбление банка, но будет арестована. Игроки увидят это в кат-сцене, как воспоминание из её прошлого. Что произошло с ребенком после этого момента и будет ли он присутствовать в сюжете игры, пока неизвестно. Через несколько лет Люсия выйдет из тюрьмы, откуда её забирает Джейсон. Вместе они планируют масштабное ограбление, но по ходу планирования начинают влюбляться друг в друга. Люсия и Джейсон не являются братом и сестрой, как предполагали предыдущие утечки. В первой же миссии игроки управляют Джейсоном и должны проследить за самолетом, который вот-вот приземлится и на борту которого находится русский наркодилер. Джейсон знакомится с этим человеком и начинает планировать операцию по похищению наркотиков. В ходе этой миссии их преследует полиция, и в итоге наркотики падают в океан. В следующей миссии им предстоит погрузиться под воду, чтобы достать наркотики.

Что касается новой механики, в GTA 6 появится новая система обнаружения угроз и ценных предметов вокруг игрока. Механика в некоторой степени была вдохновлена системой "Меткий глаз" из Red Dead Redemption 2, только вместо точных выстрелов, игрокам будут отмечать важные предметы.

Стоит отдельно отметить, что официальной информации по Grand Theft Auto 6 практически нет, поэтому подобную информацию стоит воспринимать скептически. Игра находится в разработке, многие элементы могут сильно измениться или быть удалены, даже если инсайдер поделился правдивой информацией.