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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 217 оценок

В сеть слили пятиминутный ролик с обнажённой Люсией из GTA 6

IKarasik IKarasik

В сети появился пятиминутный ролик из Grand Theft Auto 6, в котором показана обнажённая Люсия. В опубликованном фрагменте можно оценить физику тела героини, в том числе во время прыжка с парашютом.

Все геймплейные утечки GTA 6 в одном месте: от ночных полётов над Вайс-Сити до пролога Люсии и уличных гонок

За распространением утечек стоит инсайдер CyberLeek, который ранее уже публиковал геймплей из предположительно рабочей сборки GTA 6. Новое видео продолжает серию сливов, раскрывающих детали игры до официального релиза.

CyberLeek также использует утечки для продвижения собственной криптовалюты: публикацию новых материалов он связывает с ростом капитализации токена. При этом неизвестно, насколько показанные в ролике особенности соответствуют финальной версии игры.

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Комментарии:  138
Ваш комментарий
agula98
В сети появился пятиминутный ролик, на котором показана обнажённая Люсия из Grand Theft Auto 6

Ну и зачем, какой смысл? В сети полно разных голых Люсий по одному запросу смотрите сколько угодно. Но так как аудитория ГТА это в основном девственники которые вживую никогда голых девушек не видели им, конечно, такое надо.

44
Pussy Punisher
32
LincolnRimes

стремная я того рот шатал