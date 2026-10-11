В сеть слили пятиминутный ролик с обнажённой Люсией из GTA 6

В сети появился пятиминутный ролик из Grand Theft Auto 6, в котором показана обнажённая Люсия. В опубликованном фрагменте можно оценить физику тела героини, в том числе во время прыжка с парашютом.

За распространением утечек стоит инсайдер CyberLeek, который ранее уже публиковал геймплей из предположительно рабочей сборки GTA 6. Новое видео продолжает серию сливов, раскрывающих детали игры до официального релиза.

CyberLeek также использует утечки для продвижения собственной криптовалюты: публикацию новых материалов он связывает с ростом капитализации токена. При этом неизвестно, насколько показанные в ролике особенности соответствуют финальной версии игры.