В сеть утек полный список песен из саундтрека GTA 6 за несколько дней до релиза

Всего за несколько дней до выхода Grand Theft Auto 6 в сеть попал предположительно полный трек-лист официального альбома Grand Theft Auto VI: The Album. Утечка появилась после публикации видео в социальных сетях, на котором показана виниловая версия саундтрека. На записи можно рассмотреть обложку, заднюю сторону и оформление пластинки. Физический релиз альбома стоимостью 50 долларов запланирован на 19 ноября 2026 года.

Издание Rolling Stone подтвердило список композиций по собственным источникам. В него вошли песни Justice при участии Майкла Макдональда, Tame Impala и SZA, а также Travis Scott, Playboi Carti, Dua Lipa, Morgan Wallen, Future, Metro Boomin и многих других исполнителей. Всего на двух виниловых пластинках разместятся четыре стороны с композициями разных жанров.

Среди других участников альбома — Cardi B, Lana Del Rey, Camila Cabello, Zara Larsson, Young Thug, Don Toliver, Burna Boy, Rauw Alejandro и Tove Lo. В подборке также есть совместные работы Jhayco и Fuerza Regida, Kali Uchis и Helado Negro, а также нескольких электронных музыкантов. Судя по списку, Rockstar подготовила разнообразную музыкальную подборку для поездок по Вайс-Сити.

Некоторые исполнители ранее уже намекали на своё участие в саундтреке. В частности, Travis Scott, Future и Morgan Wallen упоминали связь с музыкой GTA 6 ещё в сентябре. Отдельные композиции также можно было услышать в расширенном показе игры, опубликованном в августе. При этом слитый альбом не стоит путать с оригинальным саундтреком, за который отвечает французский электронный дуэт Justice. Его отдельный физический релиз запланирован на 11 декабря 2026 года.

Сама Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Таким образом, музыкальная утечка стала очередной порцией информации о проекте незадолго до запуска. Rockstar пока официально не представила полный список композиций, поэтому опубликованный трек-лист стоит считать предварительным, несмотря на подтверждение со стороны Rolling Stone.