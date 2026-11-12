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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 309 оценок

В сеть утекла полная карта Леониды из коллекционного издания GTA 6

RedDay13 RedDay13

За несколько дней до релиза Grand Theft Auto VI в сети появились изображения официальной бумажной карты штата Леонида. Снимки были сделаны в магазине Selfridges в Манчестере, где уже выставили коллекционное издание игры.

Коллекционное издание GTA 6 засветилось в Манчестере - на карте видны новые локации

Карта входит в состав Collector's Edition и, судя по утечке, демонстрирует полные масштабы игрового мира. Это вызвало большой ажиотаж в сообществе, так как фанаты долгое время пытались воссоздать карту по трейлерам и скриншотам.

Примечательно, что на фоне утечки произошел странный инцидент: Discord-сервер сообщества GTA 6 Mapping, который более четырех лет занимался составлением карты Леониды, был внезапно удален. Причины блокировки пока неизвестны, и официальных комментариев от Rockstar или администрации сервера не поступало. Это породило слухи о том, что удаление может быть связано с политикой конфиденциальности компании накануне релиза.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  36
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

Как же круто что на лодке можно подплыть почти к любому месту на карте!!!

P/S карта давно готова вплоть до отмеченных магазинов которые можно грабить, 6 дней ребята!!!!!!!!!