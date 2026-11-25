Кажется у Take-Two и Rockstar Games новые проблемы: сегодня хакер Sventek выложил рабочий дамп GTA 6 для взломанных PS5.

Он заявил, что ему удалось получить полную сборку GTA 6 для PS5 и расшифровать основной исполняемый файл EBOOT. Ранее в сеть уже утекал дамп GTA 6, но исполняемый файл в нём был зашифрован, поэтому его было невозможно запустить.

Пользователи уже проверили дамп от Sventek и подтвердили, что исполняемый файл действительно расшифрован - это позволит запустить его на взломанных консолях после создания бэкпортов (понижения требуемой прошивки). Архив с дампом весит 191 ГБ, а в распакованном виде - 540 ГБ.

При этом Sventek написал следующее:

Респект всем разработчикам под PS5 - в ближайшее время нас ждёт много всего интересного. Может, выложите ключи для расшифровки остальных eboot-файлов, или мне самому придётся этим заняться?

Скорее всего, уже в скором времени игра появится на торрент-трекерах и будет доступна всем владельцам взломанных PS5. Предполагаемая сборка может оказаться полезной и для разработчиков неофициальных ПК-портов GTA 6 - данные для PS5 позволили бы им изучить ещё одну версию игры и сравнить её с ранее утёкшей сборкой для Xbox, или попытаться сделать альтернативный порт на её основе/запустить через эмулятор.