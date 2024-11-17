В сеть утекли новые скриншоты Grand Theft Auto 6, но пользователи считают их фейками

Среди фанатов Grand Theft Auto 6 вновь разгораются споры из-за очередной "утечки", которая начала распространяться на Reddit и других платформах. На протяжении многих лет о проекте ходило множество слухов и утечек, большинство из которых оказывались ложными. Новая информация, к сожалению, не стала исключением.

На этот раз речь идет о скриншотах, опубликованных на платформе Imgur. Из трех изображений наибольшее доверие вызывает кадр с Джейсоном на гидроцикле, однако даже он вызывает вопросы. Два других снимка, включая кадры с Люсией и автомобилем на прибрежной дороге, выглядят сомнительно.

Изображение с Люсией сразу бросается в глаза как возможная подделка. Отражения на нем не соответствуют характеристикам RAGE Engine — движка Rockstar, используемого в GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Модель Люсии подозрительно напоминает модели, созданные ИИ для YouTube.

Кадр с автомобилем также вызывает вопросы: угол обзора слишком узкий для игр серии GTA. Дополнительный аргумент против "утечки" — неестественно большая мини-карта. Конечно, Rockstar может обновить дизайн интерфейса, но пока это выглядит маловероятным.

Для примера можно вспомнить прошлые "утечки" - синяя и черная машина были созданы поклонниками для развлечения.

Rockstar Games, как и в прошлые разы, пока не комментирует утечку, и вряд ли изменит свою политику молчания. Впрочем, если официальное заявление все же появится, мы обновим информацию.

Фанатам остается только ждать анонса от самой Rockstar, чтобы отделить правду от вымысла. До тех пор любая новая "утечка" остается лишь предметом домыслов.