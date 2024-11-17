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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 752 оценки

В сеть утекли новые скриншоты Grand Theft Auto 6, но пользователи считают их фейками

butcher69
Новости

Среди фанатов Grand Theft Auto 6 вновь разгораются споры из-за очередной "утечки", которая начала распространяться на Reddit и других платформах. На протяжении многих лет о проекте ходило множество слухов и утечек, большинство из которых оказывались ложными. Новая информация, к сожалению, не стала исключением.

+ ещё 2 картинки

На этот раз речь идет о скриншотах, опубликованных на платформе Imgur. Из трех изображений наибольшее доверие вызывает кадр с Джейсоном на гидроцикле, однако даже он вызывает вопросы. Два других снимка, включая кадры с Люсией и автомобилем на прибрежной дороге, выглядят сомнительно.

Изображение с Люсией сразу бросается в глаза как возможная подделка. Отражения на нем не соответствуют характеристикам RAGE Engine — движка Rockstar, используемого в GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Модель Люсии подозрительно напоминает модели, созданные ИИ для YouTube.

Кадр с автомобилем также вызывает вопросы: угол обзора слишком узкий для игр серии GTA. Дополнительный аргумент против "утечки" — неестественно большая мини-карта. Конечно, Rockstar может обновить дизайн интерфейса, но пока это выглядит маловероятным.

Для примера можно вспомнить прошлые "утечки" - синяя и черная машина были созданы поклонниками для развлечения.

Rockstar Games, как и в прошлые разы, пока не комментирует утечку, и вряд ли изменит свою политику молчания. Впрочем, если официальное заявление все же появится, мы обновим информацию.

Фанатам остается только ждать анонса от самой Rockstar, чтобы отделить правду от вымысла. До тех пор любая новая "утечка" остается лишь предметом домыслов.

-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Лидер X

естественно фейк, это нейронка все сделала, на каждом скрине крипота есть)

3
Jarvis666

Конечно фейки. Там на некоторых скринах мини-карта из gta 5, а последний скрин по моему из Vice City))

1
Нейтан Дрейк

Grand Theft Auto VI is set in the fictional open world state of Leonida—based on Florida—which includes Vice City.

0
Jarvis666 Нейтан Дрейк

Это понятно, но последний скрин взят из ленивого ремастера Vice City, может ещё там пару модов на графику и машины установили.

0
Fimmti

Действительно, почему это считают фейком...

0
Лизуны

Четам? я не понял...

0
YouAreAllOrdinaryRoosters Лизуны

Ракетная установка.

0
YouAreAllOrdinaryRoosters

Так вроде всю gta6 сливали в сеть/// и мы видели что графика там как на денди. Так что это точно фэйк.

-2