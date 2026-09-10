В сеть якобы просочилось коллекционное издание GTA 6 - но есть сомнения в его подлинности

Rockstar Games пока не представила коллекционное издание GTA 6, однако в сети появилась весьма любопытная утечка. На опубликованных снимках, как утверждается, запечатлена массивная упаковка специального издания игры. Есть лишь одна проблема: на данный момент не возможно подтвердить подлинность этих материалов.

Фотографии были опубликованы пользователем, заявившим, что он работал над упаковкой для коллекционного издания GTA 6. Впоследствии пост удалили, но изображения, разумеется, уже успели разойтись по сети. По словам автора, сама коробка якобы превосходит по размерам упаковку PlayStation 5, что намекает на подготовку Rockstar Games по-настоящему масштабного комплекта.

На снимках также можно заметить место, предположительно отведённое под физическую версию GTA 6 для PS5; это указывает на то, что в коллекционное издание войдет диск с игрой и различные дополнительные бонусы. Кроме того, некоторым фанатам дизайн упаковки напомнил классическое коробочное издание GTA Vice City для ПК.

Среди игроков тут же начались обсуждения возможного наполнения набора. Одним из наиболее вероятных элементов кажется большая физическая карта штата Леонида — Rockstar уже давно приучила поклонников серии Grand Theft Auto к подобным вещам.

Прежде всего, к этой информации стоит отнестись со здоровой долей скепсиса. Rockstar Games ещё не анонсировала коллекционное издание GTA 6, а происхождение фотографий не было подтверждено независимыми источниками. Тем не менее, если утечка окажется достоверной, внушительные размеры коробки могут свидетельствовать о том, что компания готовит нечто гораздо более солидное, чем стандартное премиум-издание.

GTA 6, безусловно, относится к тем играм, для которых выпуск масштабного коллекционного издания никого бы не удивил.