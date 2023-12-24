В сети думают, что нашли девушку, сыгравшую Люсию в GTA 6

Возможно, пользователи Reddit нашли актрису, сыгравшую Люсию в Grand Theft Auto 6. На сабреддите игры считают, что внешность и голос героине подарила Ана Эспозито (Ana Esposito) из Нью-Йорка.

Фанаты игры отметили, что у неё такой же голос, как у Люсии, а также схожее строение лица (особенно форма бровей и губ). Её резюме на Backstage и страницы в соцсетях закрыты. Кроме того, с 2019 года, согласно IMDb, она нигде не снималась — игроки полагают, что с тех пор она сотрудничает с Rockstar.

«Из всех теорий, которые я видел, эта, несомненно, самая убедительная», — ElectriFix.

«Чёрт, они звучат и выглядят одинаково», — Acceptable-Toe-6797

«Я послушал её голос. Если это не она, я очень удивлюсь», — NSNIA.

«Она действительно выглядит и говорит как Люсия», — Elothel.

«Голос очень похож. Возможно, вы правы», — safebutthole.