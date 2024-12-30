В сети нашли трейлер GTA 6 с лучшим качеством, чем на YouTube

Пользователи сети обратили внимание, что в китайской соцсети BiliBili уже больше года лежит более качественная версия первого трейлера Grand Theft Auto 6, чем на YouTube. Оба варианта ролика отличаются битрейтом, что заметно влияет на качество изображения.

Оригинальная версия доступна только платным подписчикам BiliBili, однако один из геймеров скачал видео и выложил в открытый доступ. Чтобы избежать сжатия при закачке на YouTube, энтузиаст просто опубликовал файл с роликом в сети: тот весит 190 МБ.

В «новом» ролике можно заметить больше мелких деталей — денежные купюры на полу клуба, волоски или растяжки на коже, надписи на разных предметах окружения и так далее. Важных подробностей из этого вряд ли можно извлечь, но что-нибудь любопытное каждый для себя, наверное, найдет.

В «новом» ролике можно заметить больше мелких деталей — денежные купюры на полу клуба, волоски или растяжки на коже, надписи на разных предметах окружения и так далее. Важных подробностей из этого вряд ли можно извлечь, но что-нибудь любопытное каждый для себя, наверное, найдет.

GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версию для ПК пока не анонсировали, однако намеки на нее нашли в резюме сотрудников Rockstar.