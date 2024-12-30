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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 815 оценок

В сети нашли трейлер GTA 6 с лучшим качеством, чем на YouTube

Simple Jack
Новости

Пользователи сети обратили внимание, что в китайской соцсети BiliBili уже больше года лежит более качественная версия первого трейлера Grand Theft Auto 6, чем на YouTube. Оба варианта ролика отличаются битрейтом, что заметно влияет на качество изображения.

Оригинальная версия доступна только платным подписчикам BiliBili, однако один из геймеров скачал видео и выложил в открытый доступ. Чтобы избежать сжатия при закачке на YouTube, энтузиаст просто опубликовал файл с роликом в сети: тот весит 190 МБ.

В «новом» ролике можно заметить больше мелких деталей — денежные купюры на полу клуба, волоски или растяжки на коже, надписи на разных предметах окружения и так далее. Важных подробностей из этого вряд ли можно извлечь, но что-нибудь любопытное каждый для себя, наверное, найдет.

В «новом» ролике можно заметить больше мелких деталей — денежные купюры на полу клуба, волоски или растяжки на коже, надписи на разных предметах окружения и так далее. Важных подробностей из этого вряд ли можно извлечь, но что-нибудь любопытное каждый для себя, наверное, найдет.

+ ещё 4 картинки

GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версию для ПК пока не анонсировали, однако намеки на нее нашли в резюме сотрудников Rockstar.

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-19
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
SomeMark

И из этого делают новость. Когда PG уверенно достиг дна, снизу постучали...

12
Агент Матрицы

Хорош колотить по стенам! Щас милицию вызову!))

-6
RareEnok

А че там кстати очередная шизодогадка с трейлером опять провалилась?)

3
KILLA06

а вот и долгожданный трейлер

1
Resplaytor

Даже трейлеры у азиатов лучше xD

1
MrDork

>доступна только платным подписчикам BiliBili

Билли либо дурак, либо гений, раз предлагает (!)трейлер по подписке.

1
ALEX-220

ой да прогнали через нейронку вот и весь секрет

-1
JustA_NiceGuy

Если и прогнали, то через очень хорошую, к которой так просто не подобраться)

0
TrustingVayne JustA_NiceGuy

Да на любом трекере качаеш Topaz Video AI и все, главное чтобы у тебя была хотябы RTX 3000 серии!

0
JustA_NiceGuy TrustingVayne

Я знаю про эту прогу и другие подобные. Из той пиксельной каши с youtube нельзя улучшить качество так, чтобы было как в слитом файле.

0
Stasonich_spb JustA_NiceGuy

Типа это оригинальный ролик??))) Я думал,что ролики в 4К по качеству ютубчик уже не режет?!

0
TrustingVayne

Этож надо было опубликовать целую новость из-за улучшеного видео в Topaz Video AI или любой другой подобной програмулины!

-1