В сети нашли трейлер GTA 6 с лучшим качеством, чем на YouTube

Пользователи сети обратили внимание, что в китайской соцсети BiliBili уже больше года лежит более качественная версия первого трейлера Grand Theft Auto 6, чем на YouTube. Оба варианта ролика отличаются битрейтом, что заметно влияет на качество изображения.
Оригинальная версия доступна только платным подписчикам BiliBili, однако один из геймеров скачал видео и выложил в открытый доступ. Чтобы избежать сжатия при закачке на YouTube, энтузиаст просто опубликовал файл с роликом в сети: тот весит 190 МБ.
В «новом» ролике можно заметить больше мелких деталей — денежные купюры на полу клуба, волоски или растяжки на коже, надписи на разных предметах окружения и так далее. Важных подробностей из этого вряд ли можно извлечь, но что-нибудь любопытное каждый для себя, наверное, найдет.
В «новом» ролике можно заметить больше мелких деталей — денежные купюры на полу клуба, волоски или растяжки на коже, надписи на разных предметах окружения и так далее. Важных подробностей из этого вряд ли можно извлечь, но что-нибудь любопытное каждый для себя, наверное, найдет.
GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версию для ПК пока не анонсировали, однако намеки на нее нашли в резюме сотрудников Rockstar.
И из этого делают новость. Когда PG уверенно достиг дна, снизу постучали...
Хорош колотить по стенам! Щас милицию вызову!))
А че там кстати очередная шизодогадка с трейлером опять провалилась?)
а вот и долгожданный трейлер
Даже трейлеры у азиатов лучше xD
>доступна только платным подписчикам BiliBili
Билли либо дурак, либо гений, раз предлагает (!)трейлер по подписке.
ой да прогнали через нейронку вот и весь секрет
Если и прогнали, то через очень хорошую, к которой так просто не подобраться)
Да на любом трекере качаеш Topaz Video AI и все, главное чтобы у тебя была хотябы RTX 3000 серии!
Я знаю про эту прогу и другие подобные. Из той пиксельной каши с youtube нельзя улучшить качество так, чтобы было как в слитом файле.
Типа это оригинальный ролик??))) Я думал,что ролики в 4К по качеству ютубчик уже не режет?!
Этож надо было опубликовать целую новость из-за улучшеного видео в Topaz Video AI или любой другой подобной програмулины!