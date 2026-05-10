В сети назвали самые вероятные слухи о Grand Theft Auto 6

До релиза Grand Theft Auto 6 остаётся ещё несколько месяцев, а фанаты продолжают разбирать все утечки и слухи вокруг игры. Многие из них выглядят вполне правдоподобно и могут быть подтверждены Rockstar в ближайшее время.

Одной из главных особенностей называют систему двух героев. Игроки смогут переключаться между Джейсоном и Люсией, а также, по слухам, использовать полноценную механику напарника во время миссий и исследования открытого мира.

Не менее активно обсуждается новая система оружия. Grand Theft Auto 6 якобы станет ближе к Red Dead Redemption 2 — носить с собой целый арсенал больше не получится, а часть оружия придётся хранить в багажнике автомобиля. При этом полиция и NPC будут намного жёстче реагировать на персонажа с оружием в руках.

Среди других слухов — возвращение шестизвёздочного уровня розыска, система изменения телосложения героев и более 700 доступных интерьеров без загрузок. Также GTA 6 может впервые в серии получить возможность ложиться на землю, что заметно повлияет на перестрелки и стелс.

Отдельно фанаты обсуждают будущее GTA Online. По слухам, Rockstar готовит более тесную интеграцию онлайна с Grand Theft Auto 6, хотя подробности пока и держатся в секрете. Кроме того, игроки ждут расширенную систему взаимодействия с животными и полноценную охоту, включая незаконную добычу животных с реакцией полиции.