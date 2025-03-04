В сети появилась предполагаемая подробная карта мира в Grand Theft Auto 6

Прошло уже год и три месяца с момента выхода первого трейлера GTA 6, а официальной информации по-прежнему мало — кроме разве что того, что релиз игры ожидается до конца 2025 года. Однако это не мешает фанатам создавать свои теории и собирать карту будущей игры по различным утечкам.
Недавно в сети появилась обновлённая версия предполагаемой карты мира в GTA 6, где отображены различные точки интереса. Благодаря этим данным мы можем увидеть где в игре будут аптеки, магазины, стоянки катеров и другие важные объекты. А так же несколько населенных пунктов и несколько "ферм". Тем не менее стоит относиться к информации скептически, так как источник утечки не подтверждён.
Известно, что действие GTA 6 развернётся в Вайс-Сити — современной версии Майами, а также в других городах штата Леонида (Флорида). Можно с уверенностью утверждать, что карта точно будет огромной, плотной и наполненной разнообразными локациями.
Так или иначе, с приближением конца года Rockstar Games должна запустить масштабную маркетинговую кампанию, а значит, нас ждёт волна официальных анонсов!
на что-то похожа( не понятно..
Либо это реальная карта, либо у кого-то реально дохрена свободного времени)
у меня! играю целыми днями
Это уже какая по счету "предполагаемая карта"?
С иконками из пятой?
а я видел предпологаемую карту которая в 3 раза больше Лос Сантоса из 5ки, но была пустая как в 3ке, пока не будет ОФФИЦИАЛЬНОЙ карты от рокстаров, буду скептиком
Ну и халтура.)))
Думаю фейк. Ибо дателей домов очень мало. В основном просто прямоугольнички с чёрной оконтовкой дорог. Но очень качественно выглядит. Обычно так подделки и выглядят.
Либо же это такой стиль у карты.
Да ну! Не думаю, что Rockstar переменили тот же стиль из GTA 5. Это новая часть, в другом штате, логично было бы иметь новый вид карты, разве нет?
Ага, карта с устаревшим дизайном? Я уверен, что Рокстар сделают что-то новенькое, может даже в 3D стиле
те кто брал консоль ради гта 5 - оно того стоило?
хочу ради 6 и прочих экзов взять, но хз
ждать ненавижу
Я в свое время купил хбокс 360 ради гта 5. И ps4 pro ради RDR 2. Потом просто продавал консоли. Для меня это однозначно стоило того.
Ну пс3 в тот момент была прошита вроде, я брал пс4 в 2014 году, ну и на релизе взял гта5, однако на тот момент уже прошёл половину игры на ютубе...
Стоило, проверено на рдр. После релиза пятой нахватался спойлеров и проходить было уже не очень интересно. На релизе рдр взял 4 плойку, с кайфом прошёл.
Подожди пока на пк портанут, терпение будет вознаграждено.
там же год и больше ждать
чем оно будет вознаграждено?
Пачаны вы гоните, я этот видос в тиктоке пару месяцев назад видел....