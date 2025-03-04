В сети появилась предполагаемая подробная карта мира в Grand Theft Auto 6

Прошло уже год и три месяца с момента выхода первого трейлера GTA 6, а официальной информации по-прежнему мало — кроме разве что того, что релиз игры ожидается до конца 2025 года. Однако это не мешает фанатам создавать свои теории и собирать карту будущей игры по различным утечкам.

Недавно в сети появилась обновлённая версия предполагаемой карты мира в GTA 6, где отображены различные точки интереса. Благодаря этим данным мы можем увидеть где в игре будут аптеки, магазины, стоянки катеров и другие важные объекты. А так же несколько населенных пунктов и несколько "ферм". Тем не менее стоит относиться к информации скептически, так как источник утечки не подтверждён.

Известно, что действие GTA 6 развернётся в Вайс-Сити — современной версии Майами, а также в других городах штата Леонида (Флорида). Можно с уверенностью утверждать, что карта точно будет огромной, плотной и наполненной разнообразными локациями.

Так или иначе, с приближением конца года Rockstar Games должна запустить масштабную маркетинговую кампанию, а значит, нас ждёт волна официальных анонсов!