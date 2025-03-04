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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 983 оценки

В сети появилась предполагаемая подробная карта мира в Grand Theft Auto 6

butcher69
Новости

Прошло уже год и три месяца с момента выхода первого трейлера GTA 6, а официальной информации по-прежнему мало — кроме разве что того, что релиз игры ожидается до конца 2025 года. Однако это не мешает фанатам создавать свои теории и собирать карту будущей игры по различным утечкам.

Недавно в сети появилась обновлённая версия предполагаемой карты мира в GTA 6, где отображены различные точки интереса. Благодаря этим данным мы можем увидеть где в игре будут аптеки, магазины, стоянки катеров и другие важные объекты. А так же несколько населенных пунктов и несколько "ферм". Тем не менее стоит относиться к информации скептически, так как источник утечки не подтверждён.

Известно, что действие GTA 6 развернётся в Вайс-Сити — современной версии Майами, а также в других городах штата Леонида (Флорида). Можно с уверенностью утверждать, что карта точно будет огромной, плотной и наполненной разнообразными локациями.

Так или иначе, с приближением конца года Rockstar Games должна запустить масштабную маркетинговую кампанию, а значит, нас ждёт волна официальных анонсов!

-8
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
0ncnjqybr
подробная карта мира в Grand Theft Auto 6
13
КристианПобединский

на что-то похожа( не понятно..

0
ArexSOnk

Либо это реальная карта, либо у кого-то реально дохрена свободного времени)

9
RSV_GAMER_1987

у меня! играю целыми днями

-1
Truthful Zaman

Это уже какая по счету "предполагаемая карта"?

5
phenomenalny

С иконками из пятой?

4
Фанат Миты

а я видел предпологаемую карту которая в 3 раза больше Лос Сантоса из 5ки, но была пустая как в 3ке, пока не будет ОФФИЦИАЛЬНОЙ карты от рокстаров, буду скептиком

1
ZAUSA

Ну и халтура.)))

1
Рикочико

Думаю фейк. Ибо дателей домов очень мало. В основном просто прямоугольнички с чёрной оконтовкой дорог. Но очень качественно выглядит. Обычно так подделки и выглядят.

Либо же это такой стиль у карты.

1
Кловн Дима

Да ну! Не думаю, что Rockstar переменили тот же стиль из GTA 5. Это новая часть, в другом штате, логично было бы иметь новый вид карты, разве нет?

0
Jarvis666

Ага, карта с устаревшим дизайном? Я уверен, что Рокстар сделают что-то новенькое, может даже в 3D стиле

0
Light of Tfuth
Я уверен, что Рокстар сделают что-то новенькое
0
My life is a game

те кто брал консоль ради гта 5 - оно того стоило?
хочу ради 6 и прочих экзов взять, но хз
ждать ненавижу

-1
ArexSOnk

Я в свое время купил хбокс 360 ради гта 5. И ps4 pro ради RDR 2. Потом просто продавал консоли. Для меня это однозначно стоило того.

0
trueseva

Ну пс3 в тот момент была прошита вроде, я брал пс4 в 2014 году, ну и на релизе взял гта5, однако на тот момент уже прошёл половину игры на ютубе...

0
JonhZoidberg

Стоило, проверено на рдр. После релиза пятой нахватался спойлеров и проходить было уже не очень интересно. На релизе рдр взял 4 плойку, с кайфом прошёл.

-1
Mimocrocodil

Подожди пока на пк портанут, терпение будет вознаграждено.

0
My life is a game Mimocrocodil

там же год и больше ждать
чем оно будет вознаграждено?

-2
trueseva

Пачаны вы гоните, я этот видос в тиктоке пару месяцев назад видел....

-2