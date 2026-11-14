В сети появились изображения с предполагаемым полным списком песен из GTA VI: The Album незадолго до официального релиза

За несколько дней до выхода Grand Theft Auto VI в сети появилась предполагаемая утечка полного списка композиций официального музыкального альбома игры. Пользователь Reddit под ником Ancient_Search опубликовал изображения, на котором якобы представлен трек-лист Grand Theft Auto VI: The Album с названиями песен и исполнителями.

Пользователи раскритиковали представленный музыкальный список, посчитав его слишком скромным для масштабной игры Rockstar Games.

Напомним, что Rockstar Games совместно с Atlantic Records ещё 17 сентября анонсировала Grand Theft Auto VI: The Album, включающий 34 оригинальные композиции. Среди подтверждённых исполнителей значатся Travis Scott, Yung Lean, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen, Keith Richards и другие музыканты. Часть песен уже доступна для прослушивания, однако полный трек-лист альбома разработчики пока официально не раскрыли.

При этом Grand Theft Auto VI: The Album представляет собой отдельный музыкальный сборник, а не полный список композиций, которые прозвучат на радиостанциях игры. Поэтому даже подлинная утечка альбома не позволила бы установить весь музыкальный репертуар GTA VI.