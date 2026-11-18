До выхода Grand Theft Auto 6 (в некоторых регионах) осталось менее 12 часов — в это даже трудно поверить. Долгие годы ожиданий и догадок наконец подходят к концу. В социальных сетях были опубликованы новые скриншоты GTA 6; по словам одного из самых известных инсайдеров, следящих за серией, изображения попали в сеть из «внутренней системы сайта для обзоров».

На кадрах можно увидеть новые игровые сцены, занятия и виды оружия, которые позволяют лучше оценить проработанность штата Леонида. Если бы не присутствие главных героев — Джейсона и Люсии, — каждый из этих снимков можно было бы принять за кадр из совершенно другой игры.

Ниже представлены шесть новых скриншотов, которыми поделился в социальных сетях аккаунт iGrandTheftAuto. В комментариях к публикации уточняется, что источником стал Tex/Tez — авторитетный инсайдер и датамайнер, специализирующийся на проектах Rockstar; на его страницы в соцсетях подписано почти полмиллиона человек.

На скриншотах показаны тренировки в спортзале — с их помощью можно буквально изменить физическую форму Джейсона и Люсии. На одном из кадров запечатлена напряжённая сцена: герои держат в заложниках членов банды в полуразрушенном доме. Рядом видны сумки, доверху набитые деньгами, а на лбу Люсии проступили капли пота — всё это намекает на то, что происходит нечто серьёзное.