В сети появилось новое геймплейное видео GTA 6 - пользователи спорят, это игра или реальность

Rockstar Games подтвердила, что вирусное видео, распространившееся по сети, является реальным игровым процессом Grand Theft Auto VI. Ролик изначально появился в Instagram-аккаунте Only In Dade, а затем был перезалит самой студией в раздел историй на официальной странице, что окончательно развеяло сомнения фанатов.
На кадрах показан вид от первого лица, а также кастомные автомобили. По словам пользователей, видео было записано с использованием внутриигрового приложения камеры телефона. Уровень реализма настолько высок, что многие изначально приняли увиденное за съемку из реальной жизни. Фанаты отмечают, что в ролике можно заметить детали и бренды, которые существуют только во вселенной GTA.
Пользователи уже назвали происходящее «сюрреалистичным», отметив, что игра выглядит невероятно реалистично. До официального релиза GTA 6, который запланирован на 19 ноября, остаются считаные дни.
шо с лицом хейтеры? у вас еще есть 7 дней что бы взять кредит на ps5 + gta6, скоро контента будет в 1000 раз больше, выбирайте, вы либо зрители, либо игроки!