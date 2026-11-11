В сети появилось новое геймплейное видео GTA 6 - пользователи спорят, это игра или реальность

Rockstar Games подтвердила, что вирусное видео, распространившееся по сети, является реальным игровым процессом Grand Theft Auto VI. Ролик изначально появился в Instagram-аккаунте Only In Dade, а затем был перезалит самой студией в раздел историй на официальной странице, что окончательно развеяло сомнения фанатов.

На кадрах показан вид от первого лица, а также кастомные автомобили. По словам пользователей, видео было записано с использованием внутриигрового приложения камеры телефона. Уровень реализма настолько высок, что многие изначально приняли увиденное за съемку из реальной жизни. Фанаты отмечают, что в ролике можно заметить детали и бренды, которые существуют только во вселенной GTA.

Пользователи уже назвали происходящее «сюрреалистичным», отметив, что игра выглядит невероятно реалистично. До официального релиза GTA 6, который запланирован на 19 ноября, остаются считаные дни.