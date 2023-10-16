В сети появилось описание анонсирующего трейлера Grand Theft Auto 6 ©

Кажется, один из инсайдеров наконец-то дал правдивую информацию об анонсе новой GTA. Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 все-таки может появиться в конце этого месяца. На это намекает активность самих разработчиков в социальных сетях, авторы утечек разной степени надежности и описание самого трейлера, которое сегодня просочилось в сеть.

Стоит отметить, что описание анонсирующего трейлера появилось на соответствующем форуме 4chan. Его по умолчанию нельзя считать источником достоверных сведений, однако именно оттуда началась самая масштабная утечка с демонстрацией геймплея GTA 6.

Согласно утечке, трейлер новой Grand Theft Auto будет опубликован Rockstar Games 26 октября, что совпадает с ранее озвученным инсайдом. Продолжительность ролика составляет чуть больше полутора минут. В нём показывают различные городские пейзажи, магазины, полицейский за обедом, пляжные вечеринки, ночные клубы и некоторые сцены с главными героями. Дебютный трейлер будет в целом оформлен, как первый ролик по GTA 5.

В конце трейлера становится понятно, что в Grand Theft Auto 6 будут два играбельных персонажа. Они обмениваются пафосными фразами друг с другом, намекая на городские опасности, которые их ждут. На этом ролик завершится без каких-либо дат выхода и даже платформ. Если верить заявлениям инсайдеров, после трейлера разработчики попросят игроков подождать следующего года, когда они будут готовы поделиться новыми подробностями.