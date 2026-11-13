В сети появился ещё один короткий геймплейный ролик GTA 6

В сети появилось ещё одно короткое видео Grand Theft Auto VI, опубликованное аккаунтом Only In Dade, который ранее уже демонстрировал кадры из игры.

Особое внимание пользователи обратили на реалистичное освещение, дорожное покрытие и качество моделей машин. Некоторые комментаторы признались, что без упоминания GTA 6 приняли бы происходящее за настоящую видеозапись.

Примечательно, что это уже второй подобный ролик от Only In Dade за последние дни. Предыдущие кадры распространялись при участии Rockstar Games, однако официального подтверждения нового видео со стороны разработчиков на момент его появления не было.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.