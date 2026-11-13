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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 315 оценок

В сети появился ещё один короткий геймплейный ролик GTA 6

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В сети появилось ещё одно короткое видео Grand Theft Auto VI, опубликованное аккаунтом Only In Dade, который ранее уже демонстрировал кадры из игры.

Особое внимание пользователи обратили на реалистичное освещение, дорожное покрытие и качество моделей машин. Некоторые комментаторы признались, что без упоминания GTA 6 приняли бы происходящее за настоящую видеозапись.

Примечательно, что это уже второй подобный ролик от Only In Dade за последние дни. Предыдущие кадры распространялись при участии Rockstar Games, однако официального подтверждения нового видео со стороны разработчиков на момент его появления не было.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  42
Ваш комментарий
Grek028

Что с лицом м? сидите ждите свою "лучшую" версию еще 3 года и лучшую и жизнь и лучшие цены и удачный момент, хотя умный человек понимает что лучшая версия без кавычек пока что у нас находится , а как выйдет на пк там уже не факт что она нам будет еще интересна .