В сети появился новый геймплейный ролик GTA 6

В сети появился ещё один геймплейный ролик Grand Theft Auto VI. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Only In Dade, который ранее уже делился кадрами из игры, а затем был перезалит Rockstar

Судя по комментариям, новый ролик записан с использованием внутриигрового приложения камеры телефона. Пользователи отмечают, что Rockstar воссоздала реальные кадры из Майами с поразительной точностью.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.