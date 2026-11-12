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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 309 оценок

В сети появился новый геймплейный ролик GTA 6

RedDay13 RedDay13

В сети появился ещё один геймплейный ролик Grand Theft Auto VI. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Only In Dade, который ранее уже делился кадрами из игры, а затем был перезалит Rockstar

В сети появилось новое геймплейное видео GTA 6 - пользователи спорят, это игра или реальность

Судя по комментариям, новый ролик записан с использованием внутриигрового приложения камеры телефона. Пользователи отмечают, что Rockstar воссоздала реальные кадры из Майами с поразительной точностью.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  40
Ваш комментарий
Kinner0451

Чем ближе релиз, тем больше консольщики утешают себя что 30 fps это норма. Скоро начнут орать что разница между 30 и 60 fps не так уж и заметна.

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Ar55555

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