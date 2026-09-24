В сети раскрыли список мерча GTA 6 - среди товаров оказался загадочный набор

В базе товаров Rockstar Store обнаружили более 50 позиций, связанных с GTA 6, которые, судя по всему, готовятся к продаже. Среди одежды, сумок, наклеек и других товаров внимание фанатов привлекла загадочная GTA VI: The Goodtime State – Vice City Collection — пока никто не знает, что именно войдёт в этот набор.

Полный список из 55 позиций появился на GTAForums. В нём упоминаются различные предметы с символикой GTA 6, включая одежду, сумки, наборы стикеров и даже баскетбольный мяч. Однако именно Vice City Collection выделяется на их фоне необычными характеристиками.

Согласно обнаруженной информации, коллекция будет продаваться в количестве не более одной штуки на человека, а её вес может достигать 24 фунтов — примерно 10,9 кг. При этом никаких подробностей о содержимом набора пока нет.

Из-за этого фанаты уже предполагают, что речь может идти о коллекционном издании GTA 6 или другом крупном физическом наборе для поклонников игры. Однако прямых подтверждений этой версии нет, поэтому пока неизвестно, будет ли внутри коллекции какой-либо игровой контент, фигурки, предметы одежды или другие материалы.

Название Vice City Collection также может намекать на связь с GTA: Vice City 2002 года. Действие GTA 6 вновь развернётся в Вайс-Сити и его окрестностях, поэтому Rockstar вполне может использовать культовую игру в качестве основы для отдельной коллекции мерча.

При этом версия с полноценным коллекционным изданием выглядит неочевидной. Предзаказы GTA 6 уже открыты, а Rockstar официально представила стандартное и Ultimate-издание игры. Кроме того, для Ultimate Edition предусмотрена отдельная возможность докупить дополнительные материалы позже. Выпуск совершенно нового коллекционного издания на этом этапе выглядел бы необычно.

Пока Rockstar не раскрывает содержимое Vice City Collection и не комментирует обнаруженный список товаров. Поэтому загадочный набор остаётся лишь одной из десятков готовящихся позиций, но его вес и ограничение в один экземпляр на покупателя уже сделали коллекцию одной из самых обсуждаемых находок среди фанатов GTA 6.