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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 936 оценок

В сети распространяется мошенничество с "GTA 6 Ultimate Edition за $1"

abrosnahat abrosnahat

В интернете начали появляться мошеннические предложения, обещающие приобрести GTA 6 Ultimate Edition всего за 1 доллар. Подобные объявления не имеют отношения к Rockstar Games и создаются исключительно для обмана пользователей.

Злоумышленники используют громкие рекламные сообщения и фальшивые страницы, чтобы выманить у игроков личные данные, платежную информацию или заставить перейти по вредоносным ссылкам.

Если вы увидели предложение купить GTA 6 Ultimate Edition за символическую сумму, не переходите по таким ссылкам и не вводите данные своих аккаунтов или банковских карт. Актуальную информацию о стоимости и доступности игры следует проверять только через официальные каналы Rockstar Games и авторизованные магазины.

Помните: если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, перед вами мошенничество.

29
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Dark Engine

Таких сайтов тысячи, но именно сейчас срочно нужно написать статейку, потому что ну совсем в теме ГТА 6 ничего нет из новостей?

10
merdec_

Это каким же идиотом надо быть, чтобы повестись на такое.

6
The Heartbreak Kid

Я купил у них, уже играю

4
Bibendi

Один бакс и то много за ультимэйт. ПК версию его потом если и брать то только в зелёном магазине.

4
Артем Lion
3
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