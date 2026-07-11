В сети распространяется мошенничество с "GTA 6 Ultimate Edition за $1"

В интернете начали появляться мошеннические предложения, обещающие приобрести GTA 6 Ultimate Edition всего за 1 доллар. Подобные объявления не имеют отношения к Rockstar Games и создаются исключительно для обмана пользователей.

Злоумышленники используют громкие рекламные сообщения и фальшивые страницы, чтобы выманить у игроков личные данные, платежную информацию или заставить перейти по вредоносным ссылкам.

Если вы увидели предложение купить GTA 6 Ultimate Edition за символическую сумму, не переходите по таким ссылкам и не вводите данные своих аккаунтов или банковских карт. Актуальную информацию о стоимости и доступности игры следует проверять только через официальные каналы Rockstar Games и авторизованные магазины.

Помните: если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, перед вами мошенничество.