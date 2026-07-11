В сети распространяется мошенничество с "GTA 6 Ultimate Edition за $1"

В интернете начали появляться мошеннические предложения, обещающие приобрести GTA 6 Ultimate Edition всего за 1 доллар. Подобные объявления не имеют отношения к Rockstar Games и создаются исключительно для обмана пользователей.
Злоумышленники используют громкие рекламные сообщения и фальшивые страницы, чтобы выманить у игроков личные данные, платежную информацию или заставить перейти по вредоносным ссылкам.
Если вы увидели предложение купить GTA 6 Ultimate Edition за символическую сумму, не переходите по таким ссылкам и не вводите данные своих аккаунтов или банковских карт. Актуальную информацию о стоимости и доступности игры следует проверять только через официальные каналы Rockstar Games и авторизованные магазины.
Помните: если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, перед вами мошенничество.
Таких сайтов тысячи, но именно сейчас срочно нужно написать статейку, потому что ну совсем в теме ГТА 6 ничего нет из новостей?
Это каким же идиотом надо быть, чтобы повестись на такое.
Я купил у них, уже играю
Один бакс и то много за ультимэйт. ПК версию его потом если и брать то только в зелёном магазине.