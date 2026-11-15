В сети разоблачили фейковый запуск GTA 6 на ПК через эмулятор PS5

В соцсети X разошелся скриншот от пользователя под ником D_MFPS, который заявил о якобы успешном запуске консольной версии Grand Theft Auto VI на ПК за несколько дней до официального релиза 19 ноября. На опубликованном снимке экрана показано окно программы с заголовком PS5 EMU v0.0.4-alpha, где поверх панорамы Вайс-Сити отображаются загрузка процессора на 98%, видеокарты на 91%, время кадра 87.7 мс и производительность на уровне 11.4 кадра в секунду. Автор поста сопроводил изображение насмешкой над владельцами консолей, похваставшись тем, что уже тестирует игру до официального старта продаж.

Однако аудитория моментально нашла на изображении признаки грубой подделки. В центре кадра оказалась темная фигура Лусии на фоне сцены из 26-минутного официального показа Grand Theft Auto VI: An Extended Look, поверх которой небрежно наложены серые примитивы вместо зданий, квадратные артефакты в небе и яркие фиолетово-черные шашечки отсутствующих текстур. Подобная расцветка характерна исключительно для движка Source от Valve и знакома игрокам по проектам без установленных ассетов Counter-Strike: Source. Кроме того, в левом верхнем углу оверлея внимательные зрители заметили бессмысленную строчку Fresure texture: 98% и дублирующийся счетчик компиляции шейдеров 12450/45000.

По отсутствующим текстурам, специфичным для движка Source, можно понять, что либо это пародия, либо нубы вообще ничего не смыслят в том, как работают игровые движки.

- Dandyfeetsfm, пользователь X

Сразу несколько комментаторов указали на несовместимость подобных графических сбоев с технологиями Rockstar Games. Пользователь X под ником Alessandrow5865 напомнил, что проприетарный движок RAGE никогда не использует фиолетово-черную сетку при нехватке материалов и в таких случаях отображает объекты серыми или прозрачными. Другие участники обсуждения высмеяли попытку выдать отредактированный кадр из ролика или нейросетевую ретушь за рабочий эмулятор, иронизируя над показателем в 11.4 кадра в секунду и сравнивая картинку с Cities: Skylines.

С технической точки зрения запуск Grand Theft Auto VI на ПК через эмулятор PlayStation 5 до релиза сейчас невозможен сразу по нескольким причинам. Хотя предзагрузка игры объемом до 212 ГБ уже открыта для оформивших предзаказ владельцев PS5 и Xbox Series X/S, все попавшие в сеть файлы представляют собой зашифрованные пакеты без ключей дешифровки и действующих лицензий. Вдобавок Sony недавно выпустила обновление системного ПО консоли версии 14.22 с исправлениями безопасности, которое стало минимальным требованием для запуска новинки Rockstar Games и заблокировало известные способы дампа игр.

Реальные открытые проекты эмуляции PlayStation 5 вроде KytyPS5 и SharpEmu пока находятся на ранней стадии развития.